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300 gram metamfetamin anüsünden çıktı

Aydın Efeler'de polis durdurduğu otobüste bir yolcunun anüsüne ve iç çamaşırına 300 gram metamfetamin sakladığını tespit etti. Yolcu gözaltına alındı.

DHA | 19.03.2018 - 17:47..
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Van'dan Aydın'a yolcu otobüsü ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi.

KÖPEK KOKLAYARAK TESPİT ETTİ

Bunun üzerine harekete geçen polis, bu sabah Efeler ilçesi, Umurlu Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında Van'dan gelen yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki yolculardan O.Ö.'nün üzerinde ve bagajdaki çantasında arama yapıldı. Özel eğitimli narkotik köpeği Misha'nın da kullanıldığı aramada O.Ö.'nün anüsü ve külodunun içine gizlediği toplam uyuşturucu madde 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.Ö., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

300 gram metamfetamin anüsünden çıktı

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