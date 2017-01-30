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300 kilo midye avlayan kişiye bin 155 lira para cezası

Yasak olmasına rağmen İzmit Körfezi'nden 300 kilo midye avlayan M.Ö. yakalandı.

30.01.2017 - 16:28
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midye

İzmit Körfezi'nde Ömer Türkçakal Bulvarı sahil kesiminde avlanan M.Ö. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve İzmit İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı.

İstanbul'dan gelerek İzmit Körfezi'nden yaklaşık 300 kilo midye çıkartan M.Ö. midyeleri İstanbul'da kilosu 1 ile 3 liradan sattığını söyledi.

MİDYELER TEKRAR DENİZE BIRAKILDI

M.Ö'ye İzmit İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince ilk defa yakalanması nedeniyle 1155 lira para cezası uyguladı. İzmit İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çuvalların içerisindeki canlı oldukları belirlenen midyeleri tekrar denize bıraktı.

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