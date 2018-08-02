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300 kilometre hızla trafikte terör estirdi

İstanbul Kağıthane Tüneli’nde, tek teker üstünde 300 kilometre hız yapan motosikletli maganda tepki çekti.

İHA | 02.08.2018 - 10:06..
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İstanbul’da trafiğin en işlek noktalarında tek tekerlek üzerinde metrelerce giden ve aşırı süratli bir şekilde seyreden motosikletli magandaların terörüne bir yenisi daha eklendi.

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli Piyalepaşa istikametinde bir motosikletli maganda, trafikte giden araçların arasında motosikletiyle tek teker üzerinde metrelerce gitti.

300 KİLOMETRE HIZLA ŞOV YAPTI

Hem kendi canını hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye atan maganda, tek tekerlek üzerinde 300 kilometre hıza ulaştı. Nefesleri kesen korku dolu o anları kask kamerasıyla kaydeden maganda bir de sosyal medyadan yayınladı.

300 kilometre hızla trafikte terör estirdi VİDEO

ARAÇLARIN ARASINDA ZİKZAKLAR ÇİZDİ

Aynı motosiklet sürücü E-5 Karayolu Merter mevkisi Ankara istikametinde de akıllara durgunluk getiren şekilde araçların arasından geçerek dehşet saçtı.

Maganda şehrin en işlek karayolunda tek tekerlek üzerinde gitmesinin yanı sıra aşırı süratli bir şekilde zikzaklar çizerek defalarca araçların arasında geçti. Trafikteki sürücülerin arasında dakikalarca bu şekilde giden maganda mutlak bir ölüme davetiye çıkarttı.

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