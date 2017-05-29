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300 milyon yıl önce Türkiye'nin Dünya'daki yeri

Dünya'nın 300 milyon yıl önceki halinin resmedildiği haritada Türkiye'nin bir okyanus ülkesi olduğu görülüyor.

29.05.2017 - 09:20
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300 milyon yıl önce Türkiye'nin Dünya'daki yeri

Fransız bilim sitesi "La Terre du Futur"da yayımlanan 'Pangea' (tümkara) araştırmasında Dünya'nın 300 milyon yıl öncesini gösteren, Maleozoik sonları ile Mezozoik Zaman başlarında var olmuş dördüncü ve son "süper kıta" olarak bilinen Pangea dönemi haritayla anlatıldı.

300 milyon yıl önce Türkiye'nin Dünya'daki yeri
Haritayı büyütmek için tıklayın.

KITALARIN AYRILMADAN ÖNCEKİ HALİ

Günümüzden 175 milyon yıl önce yeryüzündeki kıtaların ayrılmaya başladığı dönemin anlatıldığı haritada, okyanuslar yerine sığ denizlerin olduğu, doğal olarak hiçbir uluslararası sınırın da olmadığı gösterildi.

PORTEKİZ VE GRÖNLAND KOMŞU

Haritada Akdeniz'e komşu olmadığı halde iklimi ve kültürel benzerlikleri nedeniyle Akdeniz ülkesi olarak anılan Portekiz ile Grönland'ın komşu olduğu görülüyor.

300 milyon yıl önce Türkiye'nin Dünya'daki yeri

HİNDİSTAN

Hindistan'ın ise şimdi tropikal iklimin görüldüğü Madagaskar ile dünyanın en soğuk kıtası Antarktika arasında olduğu görülüyor.

300 milyon yıl önce Türkiye'nin Dünya'daki yeri

TÜRKİYE OKYANUS ÜLKESİ

Pangea'daki en ilginç durumlardan biri de Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili kıtalararası bir köprü değil de bir okyanus ülkesi olması.

300 milyon yıl önce Türkiye'nin Dünya'daki yeri

BİLİM İNSANLARI "KITALAR HAREKET EDİYOR" DİYOR

Bilim inşaları bu teoriden hareketle kıtaların halen hareket halinde olduğunu ve halen değiştiğini savunuyor.

Çok sayıda bilim insanı Avustralya Asya'ya doğru yaklaşıyor ve Afrika'nın doğu kısmı kıtanın geri kalanından ayrılma sürecine girdiğini savunuyor.

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