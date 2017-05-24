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300 milyon dolarlık zümrüt buldular

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki bir madende 1,3 metre uzunluğunda, 272 kilogram ağırlığında zümrüt bulundu.

24.05.2017 - 10:19
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Ulusal Maden Üretim Dairesinden Paulo Santana, zümrüdün yaklaşık 20 gün önce Bahia eyaletinde, Bahia Maden Kooperatifinde madenciler tarafından bulunduğunu açıkladı.

300 milyon dolarlık zümrüt buldular

DEĞERİ YAKLAŞIK 300 MİLYON DOLAR

Santana söz konusu zümrüdün 2001'de bulunan 300 milyon dolar değerindeki 292 kilogramlık zümrütten sonra bölgede bulunan ikinci büyük maden olduğunu söyledi. Yeni bulunan zümrüdün de yaklaşık 300 milyon dolarlık bir değere sahip olabileceğini belirtti.

Santana, zümrüdün bölgede bir maden sahibine satıldığını dile getirdi.

Adının açıklanmasını istemeyen alıcının avukatı Marcio Jandir de müvekkilinin zümrüdü müze ve kütüphanelerde sergileyeceğini belirtti.

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