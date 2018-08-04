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300'e yakın Filistinli İsrail hapishanelerinde tutuluyor

Filistin Esirler Cemiyeti raporuna göre, İsrail askerleri 300'e yakın Filistinli çocukları gözaltında tutup işkence ettiğini yayımladı.

AA | 04.08.2018 - 09:17..
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Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde tutalan Filistinli çocukların hakkında bir rapor yayımladı.Rapora göre 300'e yakın Filistinli çocuk üç ayrı hapishanede tutuluyorlar. Son üç yılda Filistinli çocukların yüzde 20'sinin İsrail mahkemelerince 9 yıla kadar varan cezalara çarptırıldığı, 2 Filistinli çocuğunda müebbet yediği eklendi.

651 FİLİSTİNLİ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca raporda 2018'in ilk altı ayında 651 Filistinli çocuğun İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı, bu çocuklardan büyük bir bölümünün daha sonra serbest bırakıldığı söylendi.

300'e yakın Filistinli İsrail hapishanelerinde tutuluyor

AİLELERİ İLE GÖRÜŞMELERİNE İZİN VERİLMİYOR

Taş attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Filistinli çocukların gözaltı esnasında bir çok işkence ve psikolojik baskıya maruz kaldığı rapora eklendi. İsrail'in gözaltındaki Filistinli çocukların büyük bir bölümünün aileleri ile görüşmelerine izin vermediği, bazı çocukların ise tedavisine dahi engel olduğu dile getirildi.

Raporda, Nisan 2018'de gözaltına alınan ve temmuz ayında serbest bırakılan 17 yaşındaki Hasan et-Temimi'nin "kasıtlı" olarak tıbbi ihmale maruz bırakıldığı için görme yetisini kaybettiği ifade edildi.

"ÇOCUKLAR ASKERİ MAHKEMEDE YARGILANIYOR"

Raporu değerlendiren Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi araştırmacılarından Ayed Ebu Kutis, İsrail devletinin Filistinli çocukları askeri mahkemede yargılamasına, "İsrail çocukları askeri mahkemede yargılayan tek ülke" dedi.

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