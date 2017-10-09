Bodrum plajları hala dolu

Bodrum'da hafta sonu etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur, bugün yerini güneşli bir havaya bıraktı.

TATİLCİLERİN DENİZ KEYFİ

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece olarak ölçüldüğü ilçedeki otellerde kalan turistler ve Bodrumlular, Gümbet ve Kumbahçe Plajları'nı doldurdu.

YAZDAN KALMA GÖRÜNTÜLER

Plajlarda, yazdan kalma renkli manzaralar ortaya çıktı. Kimileri yüzüp, suda birbirleriyle şakalaşırken, kimileri de şezlonglarda sereserpe uzanıp, güneşlendi.

TURİSTLERİN GÖZDESİ TEKNE TURU

Sahilde, çalan müzikler eşliğinde dans edenler de oldu. 6 yaşındaki bir Fransız kız çocuğunun deniz yatağındaki babasını üzerine uzanıp, uyuyakalması ilginç bir görüntü ortaya çıkardı. Günübirlik tekne turlarında da güneşli hava nedeniyle hareketlilik oldu.

Bodrum'da hava sıcaklığının önümüzdeki hafta sonuna kadar 25 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece civarında olacağı, yağmur beklenmediği bildirildi.























