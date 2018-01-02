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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'daki gelişmeler üzerine kısa süre önce İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Haber Merkezi | 02.01.2018 - 12:47..
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif telefon görüşmesi yaptı.

PROTESTOLAR KENTLERE YAYILDI

İran'ın Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin çağrısı olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek birçok kente yayılmıştı.

DIŞİŞLERİ: ŞİDDETTEN KAÇINILMALI

Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İran'daki protestolara ilişkin "Olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesi yapılmıştı.

Açıklamada ayrıca "Şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

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