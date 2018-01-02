Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü

4

İran'daki ayaklanma uluslararası siyaseti ayağa kaldırdı

İran'da meydana gelen olaylar her ne kadar yerel siyaseti etkilese de, dış politika da teyakkuz halinde. İran'da yaşanan olaylara Rusya, ABD, Almanya, Türkiye ve İsrail'den farklı tepkiler yükseldi.