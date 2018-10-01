Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

FEMİNİST DÖVÜŞ KULÜBÜ

Ofis ortamında maruz kalınan üstü kapalı cinsiyetçi tavırlara dair nükteli ve bir o kadar da isabetli tespitlerde bulunan yarı kılavuz yarı manifesto niteliğindeki bu kitaptan, hem kariyer tavsiyeleri alacak hem de kadınların iş hayatındaki yerini pekiştirmeye yardım edeceksiniz.

Feminist Dövüş Kulübü

Jessica Bennett

Çev.: Ayşenur Buğalı

İndigo Kitap

S.: 376

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YABANCI: KALECİNİN TARİHİ

Albert Camus, Arthur Conan Doyle, Yevgeny Yevtuşenko, Julian Barnes ve Nabokov… yolu kalecilik pozisyonundan geçen sıradışı karakterlerden bazıları.Yabancı, futbolun en gizemli şahsiyetleri olan kalecilerin kusursuz hikâyesi.

Yabancı: Kalecinin Tarihi

Jonathan Wilson

Çev.: Bora İşyar

İthaki Yay.

S.: 412

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BEBEĞİNİZ UYKUYU ÇOK SEVECEK

Uyku danışmanı Sinem Gerger Akınal’la uykuyla ilgili tüm kafa karıştırıcı sorular rafa kalkıyor. Bebekten bebeğe, anneden anneye değişen yöntemlerle, sınırlarınızı zorlamadan ve sinirlerinizi yıpratmadan sizi rahatlatacak ve bilinçlendirecek bir kitapla tanışmaya hazır olun. Bir de cin gibi etrafa bakan o minik gözlerin bir anda kapanıp bebeğinizin dinlendirici bir uykuya dalmasının size yaşatacağı huzura!

Bebeğiniz Uykuyu Çok Sevecek

Sinem Gerger Akınal

Koridor Yay.

S.: 216

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KADINLAR VE BAŞKA EVRENLER

Başka evrenler bazen uzay boşluğunun uzak köşelerinde, bazen de bahçedeki bir köknarın gövdesindedir. Nesibe Çakır elimizden tutup bizi işte o başka evrenlere götürüyor. Hayal gücümüzle, kitaplara olan sevgimizle, bitkileri tanımamızla, denizlere açılma arzumuzla geçebileceğimiz kapılardan bahsediyor. Bizi bu kapılara inandırıyor. Ki ütopya biraz da kapılarla ilgili değil midir?

Kadınlar ve Başka Evrenler

Nesibe Çakır

Ayizi Kitap

S.: 96

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Nietzsche - İyinin ve Kötünün Ötesinde

Bu kitap Leo Strauss’un St. John’s College’da (Annapolis, Maryland) Nietzsche’nin İyinin ve Kötünün Ötesinde adlı eseri üzerine 1971-72 güz ve bahar dönemlerinde verdiği seminerin dökümünden oluşmaktadır.

Nietzsche - İyinin ve Kötünün Ötesinde

Leo Strauss

Pinhan Yay.

S.: 376

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BİR AT BARA GİRMİŞ

Yarım kalan öyküler, söylenmeyen sözler, beklenmedik darbeler... Kitapları otuzu aşkın dilde okunan büyük yazar David Grossman, ustaca kurguladığı bu çarpıcı metinde son sayfasına değin soluk kesen bir öykü anlatıyor ve okurunu, sahnesinde tuhaf bir adamın, Dovaleh G.’nin dikildiği komedi kulübünün kapılarından içeriye sokuyor.



Bir At Bara Girmiş

David Grossman

Çev.: Aylin Ülçer

Siren Yay.

S.: 216

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KUŞKONMAZ

Zeki Müren, Muzaffer Tema, Vecihi Hürkuş, Real Madridli Stefano ve Ayhan Işık'ın yekvücut olmuş hâlinin bir baykuşun kanatlarında uçmak için verdiği mücadele... Aşk bir rastlantı mıydı bu hayatta yoksa bir merhemin iyileştirirken hissettirdiği acı mı? Dünün, bugünün ve geleceğin hikâyesi... Yarım kalan hayatlara…

Kuşkonmaz

Murat Orçan

Kent Kitap

S.: 263

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Damla Karakuş

[email protected]

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