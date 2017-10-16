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Katalonya'dan bağımsızlık açıklaması

Katalonya İçişleri Bakanı Madrid ve Barcelona arasında diyalog sağlanamazsa bağımsızlıklarını 25 Aralık'ta ilan edebileceklerini açıkladı.

16.10.2017 - 17:18
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Katalonya İçişleri Bakanı Joaquim Forn Katalan kabinesinin bağımsızlığı askıya alma kararıyla ilgili konuştu. Forn, İspanya'nın diyaloğu reddetmesi durumunda, bölgesel parlamentonun bağımsızlık ilanını askıya almasını iptal edebileceğini belirtti.

"NOEL'DE BAĞIMSIZLIK"

Öte yandan Katalan yetkililer, İspanya hükümetinin, Katalonya'nın bağımsızlık ilan edip etmediği konusunu açıklığa kavuşturma talebine cevap vermeyeceğini açıkladı.

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya'nın ‘Bağımsızlığınızı ilan ettiniz mi?' sorusuna bir mektupla cevap vererek, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'la en kısa zamanda buluşarak önümüzdeki 2 ay içinde diyalog yolunun açılması gerektiğini söylemişti.

Katalonya'dan bağımsızlık açıklaması

KATALONYA'YA VERİLEN SÜRE DOLDU

İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Sáenz de Santamaria ise İspanya'nın Katalonya'ya bağımsızlık ilan edip etmediğini açıklaması için perşembeye kadar süre verdiğini duyurmuştu.

Öte yandan Seanz de Santamaria, Puigdemont'un diyalog çağrısının da "inandırıcı olmadığını" ve bu konunun görüşülmesi gereken yerin İspanya parlamentosu olduğunu belirtmişti.

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