Putin: 700 ABD'liyi teröristleresir aldı

Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin İdlib'de yaşanan süreç ve Suriye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin Fırat'ın güneyinde kalan terör bölgelerinde ABD vatandaşlarının alıkoyulduğuna ve DEAŞ'ın sahadaki hakimiyet alanını artırdığına işaret etti.

TERÖRİSTLER FAALİYETLERİNİ ARTIRDI

Putin, Fırat'ın güneyindeki teröristlerin birkaç ABD vatandaşını alıkoyduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fırat'ın güneyindeki teröristlerin ABD vatandaşlarını alıkoyduğunu açıkladı. Putin, ABD ve ABD güdümündeki güçler sebebiyle DEAŞ'ın Suriye'deki varlığını genişlettiğini belirtti.

Putin, DEAŞ'ın bugüne kadar 700 kadar kişiyi rehin aldığını sözlerine eklerken hakimiyet alanının da yeniden artırıldığına dikkat çekti.

TÜRKİYE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRİYOR

Türkiye'nin Soçi'de varılan anlaşma doğrultusunda İdlib'le ilgili tüm sorumluluklarını yerine getirip getirmediği sorusunu yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapılacak şeylerin kolay olmadığını, tüm sorumlulukların henüz yerine getirilmediğini, ancak Türkiye'nin konu üzerinde çalıştığını ve gerekenleri yaptığını gördüklerini söyledi.

