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Anadolu Korku Öyküleri III: Yılgayak

Anadolu Korku Öyküleri'nin üçüncü serisi olan 'Yılgayak' Bilgi Yayınevi etiketiyle okuyucularla buluştu.

Haber Merkezi | 24.01.2018 - 10:59..
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Anadolu Korku Öyküleri birinci ve ikinci serilerini korku severlere ulaştıran yazarlar, bunu üçüncü kitapla taçlandırdı. Geçtiğimiz ay raflarda yerini alan Yılgayak toplam 10 güzel öyküden oluşuyor. Ortak bir emeğin ürünü olan kitap, ülkemizde korku edebiyatı alanındaki boşluğu doldurmaya uygun bir yapıt.

Korku ve polisiye alanında güçlü kalemlerin yazdığı heyecan dolu öyküleri çok seveceksiniz.

Katkıda bulunan yazarlar şöyle:

Funda Özlem Şeran, Demkan Atasoy, Murat Başekim, Orkide Ünsür, Mehmet Berk Yaltırık, Ali Yeniay, Uğur Batı, Işın Beril Tetik, Galip Dursun ve Murat Baykan’ın nefis öykülerinden oluşmaktadır.

Korku kitaplarını seri halinde yayımlayan yazarların yeni projelerinin de yolda olduğunu sevenlerine bildirelim.

Anadolu Korku Öyküleri III: Yılgayak

Anadolu coğrafyası kadim kültürümüzün mozaik harmanlamasıdır. Bu coğrafya tarih boyunca pek çok millete ve uygarlığa ev sahipliği yaptı. Değişik dillerin, mezheplerin, ırkların, başkentliğini yapan Anadolu’nun birikimidir korku öyküleri.

İnsanlar arasında dolaşan efsanelerin, hikâyelerin, kurgusal boyutudur Yılgayak. Her yazar kendi hikâyesini yazdı, titiz bir editöryal süzgecinden geçen kitap, sizleri heyecanlandırarak Anadolu’nun mahzenlerinde gezintiye çıkartacak. Her öykü farklı korkulara ve serüvenlere sahne oluyor. Kitapseverin bitirdiği öyküden sonra bir diğerine geçmek için sabırsızlanacak, bir an olsun bile Yılgayak’ı elinde bırakamayacak.

Anadolu Korku Öyküleri III: Yılgayak

Korku edebiyatının Batı uygarlığının bizden çok önce yazdığını ve bu alanda evrensel ölçekte eserler verdiklerini biliyoruz. Özellikle polisiye türünden verilen doyurucu yapıtlar her zaman adından söz ettirmiştir. Türk Edebiyatı bu türle her ne kadar geç tanışmış olsa son zamanlarda verilen yapıcı eserler okurların dikkatini çekecek cinsten.

Kitap ismini Türk halk kültüründeki “evrenin uyduğu zaman” tüm canlıların sadece bir kere ölüp dirileceğini yeni yıl başlangıcından alıyor. Türk kültür tarihinin köklerinden beslenen Yılgayak, Anadolu’nun kendine özgü geleneklerinden kopan bir demet korku öyküleridir.

Anadolu Korku Öyküleri III: Yılgayak

Çocukluğumuzda annemizin bizi uyutmak için ses tonunu yükselterek “eğer uyumasan” hortlaklar gelip seni alacak türündeki tehditlerini gün yüzüne çıkartan öyküler, sizleri geçmiş ve şimdi zaman arasında yolculuğa çıkartacak. Biraz özlem fazlaca korku ve buram buram tarih kokan Anadolu gerçeğinin satırlarda vuku bulan destansı medeniyetin hakiki satırları.

Kaderine terk edilmiş kasabalar ve köylerde ruhlar âleminden gelen davetsiz kimseler, efsane olmaktan çıkıp Yılgayak’ta hayat buluyor. Yılgayak, birinci ve ikinci cilde nazaran korku ve adrenalin dozunu biraz daha arttırıyor. Her öykünün ayrı bir edebi kalitede olan kitapta, sadece edebiyat şöleni yaşamakla kalmayıp, Anadolu’nun tarihini bir kez daha soluyacaksınız.

Yazarlar: Kolektif

Yayınevi: Bilgi Yayınevi

Baskı yılı: 2017

Türü: Korku

Dili: Türkçe

Syf: 292

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

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Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]


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