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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '23 Nisan' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA | 23.04.2018 - 10:46..
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23 nisan

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98. kuruluş yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularla kutladığını ifade eden Erdoğan, 23 Nisan 1920'nin, her yaştan ferdiyle vatanı, bayrağı, ezanı ve özgürlüğü için yılmadan mücadele eden aziz milletin yeniden dirilişinin ve şahlanışının timsali olduğunu belirtti.

"AZİZ MİLLETİMİZ BAŞKA MİLLETLERE İLHAM KAYNAĞI OLMUŞTUR"

"Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla Meclisin kurulmasının, tam bağımsızlık hususunda azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilanı anlamına geldiğine işaret eden Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"İstiklal mücadelemizde eşsiz bir kahramanlık destanı yazan aziz milletimizin, iradesini hayata geçirme yolunda sergilediği azim, başka milletlerin bağımsızlık mücadelelerine de ilham kaynağı olmuştur. Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi, kurulduğu günden bu yana geçen 98 yılda, vatandaşlarımızın huzur, refah ve barış içinde yaşaması, ülkemizin daha müreffeh hale gelmesi için ilk günkü heyecan ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir. 16 Nisan 2017 tarihinde milletimiz tarafından onaylanan anayasa değişikliğinin ardından, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle, ülkemizdeki istikrar ve güven ortamını güçlendirecek yeni bir döneme giriyoruz. Ülkemizin geleceğine yönelik kararların daha güçlü şekilde alınabilmesi ve uygulanabilmesini temin edecek bu adım, gelişme ve kalkınmamızın da hız kazanmasını sağlayacaktır. Yeni dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisimizle yakın iş birliği ve dayanışma içerisinde, istikbalimiz ve umudumuz olan çocuklarımıza daha iyi bir gelecek, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

Kuruluşundan bu yana Türkiye Büyük Milleti Meclisi çatısı altında ülkeye hizmet etmiş tüm milletvekillerine, millet adına şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Harbi'nin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazileri rahmetle, minnetle yad ettiğini, tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden kutladığını belirtti.

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