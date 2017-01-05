31 ilde KPSS operasyonu

15 Temmuz'da FETÖ’cü darbe girişiminin ikinci ayağı olan 2’nci Ordu’daki kalkışmanın 17 saatlik görüntüsü iddianamede..

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Kocası tacizciyi öldürmeyince sevgilisine öldürttü

28 yaşındaki kadın kocasına beni taciz ediyorlar dedi, kocası bir şey yapmayınca tacizcisini sevgilisine öldürttü.