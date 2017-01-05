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31 ilde KPSS operasyonu

FETÖ'cülerin KPSS sorularını çalmasıyla ilgili 31 ilde 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ajanslar | 05.01.2017 - 09:47
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Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın talimatı üzerine Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Ankara 29, İstanbul 21, İzmir 5 kişi olmak üzere Türkiye genelinde 31 ilde operasyon yapılıyor.

FETÖ'YE KPSS OPERASYONU

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 2010 KPSS Eğitim Bilimleri, Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavlarına ait soruları önceden elde ettiklerine ilişkin kuvvetli delillerin bulunduğu belirtiliyor.

ŞÜPHELİLERİN EŞLERİNDEN BAZILARI ÜST RÜTBELİ ASKER

Şüpheliler arasında araştırma görevlisi, öğretmen, sosyolog, danışman, bilgisayar işletmeni olarak kamuda çalışan memurlar bulunduğu bildirildi.

Şüphelilerden 2'sinin eşinin albay, 14'ünün yarbay, 40'ının binbaşı, 40'ının yüzbaşı, 4'ünün üstteğmen rütbesinde bulunduğu öğrenildi.

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