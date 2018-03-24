31 Mart’ta masal dinletisine davetlisiniz

“Televizyonu kapatıp yeniden masal dinleme vakti” diyen müze kütüphanesi, 26 Mart - 1 Nisan Kütüphane Haftası'nda, okuma kültürünün ilk basamağı olan sözlü kültüre dayanarak sizleri masal dinletisine davet ediyor.

(Beyza Akyüz)

ŞİFÂHEN MASALLAR

31 Mart Cumartesi saat 18.00’de düzenlenecek etkinlik kapsamında kendi yazdığı ve elbette eski masalları yetişkin dinleyicilerine, Masal Anlatıcısı Beyza Akyüz anlatacak.

Kütüphane bu etkinliği bir yandan da sözlü kültürü algısından kaldırıp masalların sonunu merak etmeyen, yeni hikayelerin peşine düşmeyen bir nesilden uzaklaşmak için yapıyor.

Masallar, eskilerin ruhunun şifasıymış aslında. Hem insan da bir şeyler yolunda gitmediğinde kendini masallara inandırmaya ihtiyaç duyan o varlık değil midir?

ETKİNLİK BİLGİLERİ

31 Mart Cumartesi Saat:18.00

Yer: Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi

Alemdar Mah. Alemdar Cad. Gülhane parkı içi Alay Köşkü Fatih/İstanbul

Tel: 0212 520 20 81

Not: Etkinlik ücretsizdir. Yetişkinler için olan etkinliğe +12 yaş dinleyiciler de eşlik edebilir.

Damla Karakuş

[email protected]