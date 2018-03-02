MİT kapılarını sergiyle açıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 90. kuruluş yıl dönümü için hazırlanan özel istihbari ekipmanların da yer alacağı "Temas Sergisi" 5 Mart'ta ziyarete açılacak.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ YAPILAN GİZLİ DİNLEME YANSITILACAK

Ulus'taki İkinci Meclis Binası'nda bulunan Cumhuriyet Müzesi'nin ev sahipliği yapacağı Milli İstihbarat Teşkilatı Koleksiyonu Temas Sergisi, 3 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Soğuk Savaş dönemi ve öncesini yansıtan gizli dinleme, görüntüleme ve mesajlaşma yöntemlerinin yansıtılacağı sergiyle istihbari faaliyetlerin sahip olduğu stratejik önemin daha iyi anlaşılabilmesine, stratejik üretim süreçlerinin çok yönlü, sistematik yapısına dikkatlerin çekilmesi amaçlandı.

GİZLİLİK DERECESİ MÜSAADE ETTİĞİ SÜRECE BİLGİLER VERİLECEK

Sergide söz konusu istihbari faaliyetler, bilgiler ve nesneler, "gizlilik derecesi" müsaade ettiği ölçüde sunulacak. İstihbaratın çok yönlü, sistemli bir çalışma olduğunu anlatmayı amaçlayan Temas Sergisi, istihbari faaliyetlerin ülke geleceği açısından önemini yansıtıyor.

Aynı zamanda milli mücadele döneminden bu yana Türk milletine farklı isimler altında fedakarca hizmet eden istihbarat örgütleri ve şehitler anısına hazırlanan sergiyle istihbarat tarihinin ziyaretçilere sunulması amaçlanıyor.

Serginin tarihçe odasındaki kioskta, Başbakanlık Osmanlı Arşivi incelenerek hazırlanan "Osmanlı'da İstihbarat" çalışması ilk kez yayımlanacak.