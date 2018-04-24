yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

ÇİRKİNLİĞİN KÜLTÜREL TARİHİ

Çirkinliğin Kültürel Tarihi, bu kavramın çağlar içinde farklı kültürlerde kazandığı anlamları sosyal, politik, sanatsal, ekonomik yönleriyle ve bütün boyutlarıyla ele alan iddialı bir çalışma.

Çirkinliğin Kültürel Tarihi

Gretchen E. Henderson

Çev.: Ayşe Müge Çavdar

Sel Yay.

S.: 238

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SANATIN GÖLGEDEKİ KADINLARI

Halide Edip’den Emine Semiye’ye, Afife Jale’den Macide Tanır’a, Ayşe Zekiye’den Mebrure Alevok’a, İhsan Raif’ten Mihri Müşfik’e, Sabiha Bozcalı’dan Sabiha Bengütaş’a, Güzin Duran’dan Muazzez Aruoba’ya kadar pek çok kadın bu kitapta bir araya geliyor, anılıyor ve müthiş bir enerjiyle tartışılıyor.

Sanatın Gölgedeki Kadınları

Ö. Belkıs - D. Kankaytsın

Ayrıntı Yay.

S.: 480

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SON OKUR

Son Okur, okur olmanın değişik hallerine yakından bakmamıza olanak sağlayan bir metin.

Son Okur

Ricardo Piglia

Çev.: Pınar Savaş

Delidolu Yay.

S.: 212

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SADIK RUSLAN

Sibirya’daki mahkûm kamplarından birinde özel eğitimli, sahibine ve Görev’e sonsuz sadakatle bağlı bir köpektir Ruslan. Ancak bir gün, özellikle Ruslan için düşünülmesi bile imkânsız bir olay gerçekleşir ve her şey altüst olur. Annesi de bir Gulag kurbanı olan Vladimov’un kaleminden bu muhafız köpeğinin tüm benliğine ve yaşadıklarına şahit olan biz okurlar, Ruslan’la birlikte dönüşü olmayan bir yola gireriz.

Sadık Ruslan

Georgi Vladimov

Çev.: Kayhan Yükseler

Jaguar Kitap

S.: 195

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LAGOM

İsveçlilerin dengeli yaşama sanatını temsil eden lagom, bir şeyin “tam kıvamında” olması anlamına gelir ve bu tamamen kişiseldir, tıpkı kahvenize ne kadar süt koyulmasını istediğiniz ya da çöreğinizi ne kadar sıcak sevdiğiniz gibi. Somut şeylerin ötesinde, sosyal hayatta ise çok daha derin bir denge yaklaşımını temsil eder.

Lagom - İsveçlilerin Dengeli Yaşama Sanatı

Linnea Dunne

Çev.: Sevinç Seyla Tezcan

Pegasus Yay.

S.: 160

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SAFLIK

... Dünyadaki tüm dengelerin değiştiği, Doğu Almanya’nın ilkel fişleme yöntemlerinin yerini dijital casusluğa bıraktığı, yıkılan duvarların doyumsuzluk da dahil yeni sınırlar inşa ettiği uzun bir kesitte, değişmeyen nadir olgulardan birini; aile kurumunun çöküşünü de incelikle örüyor Franzen.

Saflık

Jonathan Franzen

Çev.: Emrah Serdan

Sel Yay.

S.: 632

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KEDİ GİBİ DÜŞÜNMEK

... Bizler onların vesilesiyle, onların performansına kısmen de olsa yaklaşarak farklı bir bakış açısı kazanabilir, dünyayı farklı bir pencereden görebilir ve aynı zamanda kendimize dair farklı ve daha gelişkin bir anlayışa erişebiliriz.

Kedi Gibi Düşünmek

Stephane Garnier

Çev.: Ebru Erbaş

Paloma Yay.

S.: 160

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Damla Karakuş

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