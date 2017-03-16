32 saat süren ameliyatın sonunda cerrahlar yere yığıldı

Hayatlarını insanları kurtarmaya adayan, gece gündüz çalışan doktorlara bir örnek de Çin'den geldi.

BEYİN AMELİYATI 32 SAAT SÜRDÜ

İnternette hızla yayılan emeğin göstergesi bu fotoğraf 32 saatlik ameliyatın ardından yorgun düşüp yere yığılan doktora ait.

Ameliyata toplamda üç cerrah, altı anestezi uzmanı ve sekiz hemşire girdi. Hep beraber üç farklı operasyonla bir hastanın beynindeki tümörü almaya çalıştılar.

Cumartesi sabahı saat 08:30’dan pazar gününe kadar süren operasyonda cerrahlar, anestezi uzmanları ve hemşireler harika bir iş çıkardılar.

EN UZUN OPERASYON

Çin’in önde gelen gazetelerinden Global Times, bunun şimdiye dek Fujian Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen en uzun operasyon olduğunun altını çizdi.

Cerrahlardan Dr. Chen Jianping, “Hastamızda hem anevrizma hem de hemanjioblastom vardı. İki tümörü tek operasyonda almamız gerekiyordu. Operasyonun çok riskli ve zor olacağını biliyordum. Bu gibi durumlarda bütün tümörleri art arda almanız gerekir” dedi.

ÜMİTLERİ YOKTU

Operasyon boyunca doktorlar çeşitli aralıklarla mola verdi. Hastanın yakınları bile doktorların operasyonu başarıyla tamamlayabileceğini sanmıyordu.