32 yaşında ABD'nin ilk Müslüman vali adayı oldu

Mısırlı göçmen bir ailenin çocuğu olarak 1985 yılında Gratiot County'de doğan Sayed, ABD'nin kuzey eyaletlerinden Michigan'a vali adayı oldu.

"İNANCIM BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Detroit Belediye Başkanı Mike Duggan'ın yönetimi altında Sağlık ve Sıhhat Destek Dairesi Direktörlüğü görevine Eylül 2015'te getirilen Sayed, adaylığıyla ilgili açıklamasında, "Müslüman olsam da olmasam da Michigan eyaletine en iyi vali olacağıma inandığım için aday oldum. İnancım benim için çok önemli çünkü birçok Amerikalı ve Michiganlı için de öyle." ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİĞİM HALKA HİZMET"

Abdulrahman Mohamed el-Sayed, bir devlet memuru olarak İslami değerlerin çalışmasının merkezinde olsa da birinci önceliğinin halka hizmet olduğunu vurguladı.

Sayed, seçilmesi halinde eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın 1978'de "ülkenin en genç valisi" olmasının ardından ikinci en genç vali özelliğinin yanı sıra "ilk Müslüman vali" unvanını elde edecek.

MİCHİGAN İSLAMOFOBİNİN YÜKSELDİĞİ EYALETLERDEN

Detroit'e bağlı Dearborn, Arap-Amerikalıların yoğun olarak yaşadığı bir kent niteliğiyle dikkati çekiyor. Michigan ise İslamofobinin yükseldiği eyaletlerden biri olarak biliniyor. Aynı zamanda Dearborn, ABD'de Müslüman karşıtı aktivistlerin, yanıltıcı haberleri ve komplo teorilerinin hedefindeki kentlerden biri olarak belirtiliyor.

Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2007'de "üstün başarı" derecesiyle mezun olan Sayed, 2009'da Columbia Üniversitesinde master ve Oxford Üniversitesinde de halk sağlığı alanında doktora derecesini kazandı.