32 yıldır tek koluyla ayakkabı boyuyor

Memleketi Muş'tan "taşı toprağı altın" diyerek geldiği İstanbul'da 35 yıl önce geçirdiği trafik kazasında tek kolunu kaybedince hayalleri yarım kalan 57 yaşındaki Ferzende Kaçar, ayakkabı boyacılığıyla hayata tutundu.

TRAFİK KAZASINDA KOLUNU VE BİR ARKADAŞINI KAYBETTİ

Muş'un Malazgirt ilçesinde 1960'da dünyaya gelen Ferzende Kaçar'ın ailesi, geçim sıkıntısı nedeniyle Adana'ya göç etmek zorunda kaldı. Bir süre Adana'da ailesiyle hayatını sürdüren Kaçar, gözünü o dönemlerde "taşı toprağı altın" denilen İstanbul'a dikti. Bir gün 3 arkadaşıyla ailesinden gizli İstanbul'a gelen Kaçar, yaklaşık 4 yıl tekstil işçiliği yaptı. Askerliğini yaptıktan sonra kuru yük gemisinde tayfa olarak işe başlayan Kaçar, tam yeni mesleğine ısınmışken 1982'de bir yaz günü arkadaşıyla Zeytinburnu'da trafik kazası geçirdi. Ferzende Kaçar, kazada arkadaşını kaybederken, ezilen kolunun da kesilmesiyle hayatına tek kolla devam etmek zorunda kaldı.

AİLESİNDEN DESTEK BULAMADI

Uzun süre yeni durumuna alışamadığı gibi ailesinden de yeterli desteği bulamayan Kaçar, hayata küstü. Bir gün her şeye rağmen hayatın devam ettiğini düşünen Kaçar, yaşamak için mücadele etmeye karar verdi. Bunun için de öncelikle para kazanması gerektiğinin farkında olan Kaçar, o dönemde revaçta olan işportacılık yapmaya başladı. Kaçar bu işten iyi para kazansa da her gün zabıtalardan kaçmak zor geldi. Bazı tanıdıklarının da tavsiyesiyle Kaçar, 1985'te bir boya sandığı alarak, Fatih Kumkapı'da ayakkabı boyacılığı yapmaya başladı.

ESNAF AYAKKABILARINI ONA BOYATIYOR

Tek koluyla 35 yıldır yaşam mücadelesini sürdüren Kaçar, tüm zorluklara rağmen çalışmaktan yılmadı. Kaçar, çalıştığı sokakta esnafın sevgisini kazandı. Onu tanıyan herkes, ayakkabılarını sadece ona boyatıyor.

YEMEĞİNİ SOKAK HAYVANLARIYLA PAYLAŞIYOR

Kaçar'ın en iyi dostları ise sokak hayvanları... Kaçar, sokağın kirlendiğini öne süren esnaftan fırça yese de yemeğini özellikle dizinin dibinden hiç ayrılmayan "Beyaz" adlı kedi olmak üzere diğer hayvanlarla paylaşıyor.

TEK ODADA HAYATINI GEÇİRİYOR

Dilencilik yapıp kolay yoldan para kazanmasını önerenlere sert tepki gösteren Kaçar, şu sıralar Fatih Şehsuvarbey Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın merdiveninin altındaki tek göz odada hayatını sürdürüyor. Tek koluyla çamaşırlarını, bulaşıklarını yıkayan ve diğer ihtiyaçlarını yalnız başına gideren Kaçar'ı, binanın yıkılma ihtimali de kaygılandırıyor.

"KİMSEYE AVUÇ AÇMAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Ferzende Kaçar, kazadan sonra Allah'tan ümidini kesmediğini belirterek, kimseye avuç açmamak için çalışmaya başladığını ve hala çalıştığını söyledi.

İNSANLAR ONU HOR GÖRÜYOR

Bazı insanların kendisini hor görmesinden yakınan Kaçar, şunları anlattı:

"Bazen onlara menfaat için yaklaştığımı sanıyorlar. Oysa menfaat için olsaydı, gider bir köşede mendilimi açar dilenirdim. Vakit namazlarımı kılmaya camiye gidiyorum, bazı insanlar aynı safta durmak istemiyor. Bu durum herkesin başına gelebilir. Bunu düşünmeleri lazım. Bana acımasınlar. İnsanların 'Allah benim başıma getirmesin.' diye dua etmeleri lazım. 2005'ten beri bu evde yaşıyorum. Yemeğimi kendim yapıyorum. Çamaşırımı kendim yıkıyorum. Tırnağımı kendim kesiyorum. Bazen arkadaşlar çamaşırlarımı zorla alıp evinde yıkatıyor. Kedimle, hayvanlarımla sohbet etmek bazen iyi geliyor. Yanıma geliyorlar bazen benimle sohbet etmek istediklerini anlıyorum. Ramazanda kimseye gitmedim yemeğe çağırmalarına rağmen."

Durumuna alıştığını anlatan Kaçar, artık yaptıklarının kendisine zor gelmediğini ifade etti.

Ancak, son zamanlarda yaşadığı yerin aşırı rutubetli olması ve tabana su akması nedeniyle rahatsızlandığını belirten Kaçar, mahalle muhtarından yardım istediğini söyledi.

Kaçar, muhtarın yetkililerden yardım istediğini belirterek, ancak şu ana kadar bir yer bulunamadığını anlattı.

Yetkililerden ve yardımseverlerden kalacak yer konusunda yardım isteyen Kaçar, "Bir Müslüman, kendisi muhtaç olana gitmeli, 'Senin bir şeye ihtiyacın var mı?' diye sormalı. Yardım, 'Gel sana bir yemek söyleyeyim.' demekle bitmez. Daha önce yaptığım işleri yapmakta güçlük yaşıyorum. Daha düzgün bir ev istiyorum." dedi.

"ONA ALABİLMEK İÇİN YARDIM BEKLİYORUZ"

Şehsuvarbey Mahallesi Muhtarı Murat Hakverdi de Kaçar'ı uzun yıllardan beri tanıdığını belirterek, hayat mücadelesiyle dimdik durabildiğinden çok sevdikleri bir kişi olduğunu söyledi.

Kaçar'ın 'Hayatta ben de varım' deyip, yaşama sıkı sıkıya sarıldığını belirten Hakverdi, "Ben de mahalleli elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Yaşı bayağı ilerledi. Bunun durumundan daha iyileri biliyorsunuz; insanların duygularını ajite ederek, dileniyorlar. Ama, Ferzende ağabeyimiz, hayata karşı dimdik, onurlu bir şekilde yaşam mücadelesini veriyor. Allah rızası için tüm hayırseverlerden Ferzende ağabeyimizin ömrünün son zamanlarını düzgün biçimde yaşayabileceği bir ev için yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.