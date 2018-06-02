2. Ordu Komutanı Temel'i tehdit eden İnce'ye Erdoğan'dan yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarına Konya'da devam ediyor.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’i "Apoletlerini sökeceğim." diyerek tehdit etmesine sert yanıt verdi.

Erdoğan şöyle konuştu:

BEYEFENDİ RAHATSIZ OLDU

"Zeytin Dalı Harekatı'mızın Temel Paşa'mıza saldırıyor sebebi ne biliyormusunuz? 2. Ordu Komutanımız Malatya'ya gittiğimde Türkiye Esnaf Sanatkarlar Odası orada bir iftar verdi. Malatya'da şahsımın bulunduğu bu iftar sofrasına 2. Ordu Komutanımızın katılmasından beyefendi rahatsız olmuş.

HADDİNİ ÖYLE AŞIYOR Kİ APOLETLERİ SÖKÜP EMEKLİ EDECEĞİNİ SÖYLÜYOR

Haddini öyle aşıyor ki Metin Paşa'mızın apoletlerini söküp emekli edeceğini söylüyor. Her şeyden önce o iftar parti iftarı değil esnaf ve zanaatkarlarımızın düzenlediği bir iftardır.

MİLLET SENİ O SANDIĞA ÖYLE BİR GÖMER Kİ...

Muharrem İnce, millet sana Metin Temel Paşa'nın apoletlerin sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez ama seni o sandığa öyle bir gömer ki, çok hevesli olduğun CHP Genel Başkanlığı yarışına katılacak yüzün dahi kalmaz."

İnce'ye Erdoğan'dan yanıt VİDEO

Erdoğan'ın konuşmasının öne çıkan bölümleri şöyle:

YEPYENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPACAĞIZ

"Konya ezelden beri yol arkadaşımız olmuştur. O yüzden hep Konya'ya bak, Türkiye'yi gör dedik. Konya bugün bir başka.

Sevgili Konyalı kardeşlerim inşallah 24 Haziran'dan sonra yepyeni bir başlangıç yapacağız. 16 yıl önce AK Parti ile güzel bir başlangıç yaptık. 15 Temmuz'da milletimizle ülkemize sahip çıkarak yeni bir başlangıç yaptık.

Şimdi yeni yönetim sistemimizle yeni bir başlangıç yapacağız inşallah. Konya'nın içme suyu problemini önemli ölçüde çözeceğiz. İçme suyu tesisi 650 trilyona mal oldu. Kaynakları çeşitlendiriyoruz.





SEN YATIRIMDAN ANLAMAZSAN SENİN CUMHURBAŞKANI ADAYIN DA ANLAMAZ

Konya'da son 16 yılda 47 Katrilyon yatırım yaptık. Bay Kemal, İnce şu yatırımlara bak yatırımlara... Sen yatırımlardan anlamazsan senin cumhurbaşkanı adayın da anlamaz. Ne diyor 'Gel Muharrem gel'. Bunların durumları rezalet...

Eski stadı millet bahçesi yapıyoruz. 100 dönümlük millet bahçesine kavuşacağız.

KAZANAMAYACAKLARINI BİLİYORLAR

Şehir hastanemizi önümüzdeki yıl hizmetinize sunuyoruz. Konya'mızın bölünmüş yolunu 1104 km'ye ulaştırdık. Konya 100 dönümlük bir millet bahçesine kavuşacak.

İlk defa yapıyoruz. Konya'da bisiklet yarışları için veledrom inşaa edeceğiz. Ne diyor Bay Kemal'in adayı biz bu işlerle uğraşmayız. Eee o zaman niye aday oluyorsun? Kazanamayacaklarını da biliyorlar. Biz proje üretiyoruz onlar laf üretiyorlar."