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Cesur ol, çünkü: Hayat cesurlara torpil geçer

Sen yağmurda ıslanmaya cesaret ettiysen, gerisini hayata bırakmak gerek belki de…

Özel İçerik | 18.08.2018 - 10:01..
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Hayat Cesurlara Torpil Geçer

Hangi duygu karşısındaki tavrınla gerçek sensin? Bunu şöyle etraflıca hiç düşündün mü? Bu kitap cesaret gösterdiğinizde hayatın size getireceklerini anlatıyor.

Hayat Cesurlara Torpil Geçer - Bircan Yıldırım

(Sosyolog Bircan Yıldırım)

HAYAT CESURLARA TORPİL GEÇER

Bedenimizi saran öfke nöbetleri, eleştiriler karşısında hissiyatımız ve tavrımız, içimizden bir türlü atamadığımız ön yargılarımız… Tüm bunların pençesindeyken huzurlu, gerçek seni yaşadığın bir ortam ne kadar mümkün?

Bu kitap aslında yaşarken dümenin bizim elimizde olduğunu keşfe çıkacağınız bir yolculuk. İhtiyacımız olan tek şey ise, cesaret. Hayatımızın kahramanı olmaya karar verdikten sonra, karşımızda durmaya neyin gücü yetebilir ki?

Hem uçurumun kenarındaysan cesaretli olmaktan başka da çaren yok ki!

Hayat Cesurlara Torpil Geçer - Bircan Yıldırım

Hayat Cesurlara Torpil Geçer

Bircan Yıldırım

Destek Yay.

S.: 256

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Damla Karakuş

[email protected]

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