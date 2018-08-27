Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte yağışlı hava da etkisini göstermeye başlayacak. Kurban bayramında sıcak olan hava yerini pazartesi gününden itibaren sağanak yağışa bırakacak.

3 GÜN SÜRECEK

Başta İstanbul olmak üzere Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde 3 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor.

Perşembe günü bu iki bölgeyi terk edecek sağanak yağış yerini güneşli havaya bırakacak. Çarşamba günü ise Karadeniz'de yoğun sağanak yağış bekleniyor. Marmara ve Ege'yi terk eden sağanak yağış Karadeniz'de etkili olacak.

İşte 5 günlük haritalı hava tahmini: