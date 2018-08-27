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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Bugünden itibaren başta İstanbul olmak üzere Marmara, Ege ve Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor.

Haber Merkezi | 27.08.2018 - 07:23..
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Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte yağışlı hava da etkisini göstermeye başlayacak. Kurban bayramında sıcak olan hava yerini pazartesi gününden itibaren sağanak yağışa bırakacak.

3 GÜN SÜRECEK

Başta İstanbul olmak üzere Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde 3 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Perşembe günü bu iki bölgeyi terk edecek sağanak yağış yerini güneşli havaya bırakacak. Çarşamba günü ise Karadeniz'de yoğun sağanak yağış bekleniyor. Marmara ve Ege'yi terk eden sağanak yağış Karadeniz'de etkili olacak.

İşte 5 günlük haritalı hava tahmini:

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

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