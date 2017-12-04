Sait Faik Abasıyanık’ın ilk romanı: Medarı Maişet Motoru

Türk hikâyeciliği dendiğinde akla gelen ilk isimdir Sait Faik. Edebiyatımızın öykü türünün en önemli kalemlerindendir. “Yazmasam deli olacağım” diyebilecek kadar yazmaya tutkuyla bağlı bir yazı ustası. Medarı Maişet Motoru romanı, 2016'da "İkimiz Bir Dünya" ismiyle sinemeya uyarlandı. İş Bankası Kültür Yayınları usta yazarın bütün eserlerini yeniden bastı. Eleştirmen, yazar, şair, Nurullah Ataç, "Bugünkü Türk hikayesinin, Türk romanının gerçekçi olduğunu söyleyip öğünüyorlar. Hayatı, çevreyi olduğu gibi anlatmak gerekmiş. Bir de Sait Faik’i düşünsünler."

Türk Edebiyatının usta yazarı Refik Halid Karay ise, "Dünyayı ve insanları çok sevdiğim halde bu muhabbeti Sait Faik kadar tatlılıkla ve kendime mahsus bir şehfatle belirtemediğimi biliyorum. Tatlı adamdı ve tatlı sanatkar." Sait Faik hakkındaki bu görüşler onun edebiyatımızdaki konumu anlamak için yeterli bir nedendir.





Adapazarı’ında 18 Kasım 1906’da dünyaya gelen usta yazar, Birinci Dünya Savaşı sırasında bir ay kadar Haber Gazetesi’nde muhabirlik yaptı. Yazıları üzerindeki baskılardan kurtulmak ve nefes almak için Burgazada’ya yerleştikten sonra yazmaya, üretmeye devam etti. Modern edebiyata yaptığı hizmetlerden dolayı Amerika’daki Mark Twain Derneği’ne onur üyesi seçildi. Semaver, Sarnıç, Şahmerdan, Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut ve daha birçok ölümsüz eseri edebiyatımıza kazandıran Faik, 11 Mayıs 1954’te uzun süredir mücadele ettiği siroz hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Sait Faik çalışma masasında

ROMAN BİR DÖNEM YASAKLANDI

Yazarın Yeni Mecmua dergisinde ilk olarak tefrika halinde yayımlanan roman, 1940 – 41 yılları arasında yazıldı. Dönemin sert siyasi politikasına maruz kalan romanın basımı yasaklandı. Gerekçesi ise kitapta yer alan sosyal adalet mesajlarıydı. Bunun üzerine yayıncı bulmakta zorlanan Sait Faik’in yardımına annesi koştu. Annesinin desteğiyle basılan roman, Ahmet İhsan Basımevi tarafından 1944 yılında yayımlandı. Bakanlar Kurulu kararıyla toplatılan kitapta bazı değişiklikler yapılarak Birtakım İnsanlar adıyla 1952’de edebiyatseverlerle buluşur.

Yazarın öykülerine ilham kaynağı olan balıkçılık

GEÇİM ARACI

Romanda Medarı Maişet Motoru da, Sait Faik’in bir şirinin adı olan Ceylanı Bahri olarak değiştirilir. Bütün bu baskıcı unsurlara maruz kalan bu güzel kitap, ancak 1970 yılında özgün haliyle yayımlanır. Romanın neden yasaklandığının sebebi ise adında gizli. Geçim aracı anlamına gelen Medarı Maişet Motoru’nun okuyuculara ulaşmasının önündeki engel bundan ibarettir. Sansürlenen cümlelerin çoğunda sosyal adalet ve yoksulluk, eşitlik ve özgürlük gibi temalar oluşturuyordu. Kitapta sansürlenen ve çıkarılan cümleler koyulaştırarak verilmiş. Böylece okuyucu romanı okuduğunda, yasaklanan kısımları da görmüş oluyor.

Usta yazar Sait Faik

MEDARI MAİŞET MOTORU

Sait Faik’in yalın kaleminin ürünü romanda, Cumhuriyet döneminin sosyal, siyasal ve ekonomik olgularının yanı sıra insan portreleriyle okuyucuları bir dönemin fotoğrafıyla baş başa bırakıyor. Romanı okuduğumda bütün bunları teneffüs ettim. Ana karakter Kosmos (kısa olduğu için bu lakap kendisine takılmış, asıl adı Ali Rıza’dır) uzun yıllar devlet memurluğu yaptıktan sonra inzivaya çekilir. Çok sevdiği karsını kaybettikten sonra kendini içkiye, kumara vererek üzüntülerinden bir nebze olsun kurtulmanın çabasındadır. Evlatlığı Hikmet’i Medarı Maişet Motoru’na çırak olarak vererek, balıkçılığı ve denizciliği öğrenmesini ister. Yaşadığı bunalımlar yakasını bırakmayan Ali Rıza Bey ve ailesini başka gelişmeler de beklemektedir. Hem kızı Melek'in hem de manevi oğlu Hikmet’in başından geçen olaylar silsilesi romanın ana temalarını oluşturur.

Sait Faik'in öykülerine hayat veren insan manzaraları

SAİT FAİK HİKÂYECİLİĞİ

Sait Faik öykülerinin beslendiği alanlar bellidir. Fabrika işçileri, kahvehane köşelerinde zaman öldüren insanlar ve balıkçılar oluşturur. Eserlerin çoğundan daha iyi bir dünya tahayyülünde bulunan Faik, hümanist satırlarıyla binlerce okura ulaşmayı başarmıştır. Sait Faik’in insan odaklı hikâyelerinde ve romanlarında kalem ustalığı yatmaktadır.

YAYINEVİ: İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI

SYF: 195

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