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Ankara’da silahlı çatışma

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ağır yaralandı.

İHA | 12.06.2018 - 01:30..
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Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi’nde isimleri henüz belirlenemeyen şahıslar ile Yasin Y., Cihangir Y. ve Zafer Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yasin Y, Cihangir Y. ve Zafer Y. silahla vuruldu.

ŞÜPHELİLER OTOMOBİLLE KAÇTI

Şüpheliler kullandıkları silahı olay yerinde bırakarak otomobille hızla kaçarken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

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