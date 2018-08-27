Narkolepsi nedir

Narkolepsi; gündüz aşırı uyku eğilimi - Excessive Daytime Sleepiness (EDS) olarak adlandırılan nöropsikiyatrik bir durum olarak göze çarpar.

HASTALAR OLUR OLMADIK YERLERDE UYUR

Narkolepsi; gece iyi uyunsa bile gündüz aşırı uykulu olma eğilimidir. Bu hastalığa sahip kişiler; olur olmadık yerlerde uykuya dalar, bu yüzden de bu kişilerin sosyal aktiviteleri büyük ölçüde sekteye uğrar.

BAZI BOZUKLUKLAR GÖRÜLÜR

Bu hastalıkla birlikte bazı bozukluklar da yaşanır. Bunlar arasında katapleksi, hipnogojik halüsinasyon ve uyku felci bulunur.