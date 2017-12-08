taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.921
USD
3,8379
EURO
4,5180
ALTIN
154,10
PETR
63,3400

33 asker daha tutuklandı

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 36 askerden 33'ü tutuklandı.

DHA | 08.12.2017 - 23:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber
33 asker daha tutuklandı

Gözaltına alınan 27'si mahrem imam, 333'ü çeşitli rütbelerde asker olan 360 şüpheliden 36 asker savcılığa sevk edildi. 36 askerden 3'ü etkin pişmanlıktan yararlanmak istemeleri üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 33'ü tutuklandı.

33 asker daha tutuklandı

3 ASKER İTİRAFÇI OLDU

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen değişik rütbelerde 36 asker, savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgulanan şüphelilerden 33'ü "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanırken, 3 şüphelinin ise etkin pişmanlıktan yararlanmak istemeleri üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

33 asker daha tutuklandı

İTİRAFÇI ASKER SAYISI 65'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında daha önce 155 asker tutuklanmıştı. Son tutuklamalarla birlikte tutuklanan şüpheli asker sayısı 188'e yükseldi. Kimisi emniyet sorgusunda, kimisi savcılık aşamasında kimisi ise hakimlikte etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan asker sayısının ise 65'e yükseldiği belirtildi.

Gözaltında bulunan 17 şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği, hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilen 73 şüphelinin de firari oldukları kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Hakkari'de 31 bölge Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi
Hakkari Valiliği, il genelinde 31 bölgenin 'Özel Güvenlik Bölgesi' olarak ilan edildiğini, giriş ve çıkışların yasaklandığını açıkladı.
Devlet Bahçeli, Antalya'da
MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin belediye başkanlarıyla toplantı yapmak için Antalya'da.
FETÖ'nün Çaykara Kaymakamı'na 6 yıl hapis
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Çaykara Kaymakamı yapmayı planladığı iş adamına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Zonguldaklı öğrenciler tepki için Kudüs yazdı
Zonguldak'ta bulunan Şehit Gökhan Esen Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Proje okulu öğrencileri ABD'nin kararına tepki olarak Arapça "Kudüs" yazdılar.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakkari'de 31 bölge Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi

Hakkari'de 31 bölge Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM