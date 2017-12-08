33 asker daha tutuklandı

Gözaltına alınan 27'si mahrem imam, 333'ü çeşitli rütbelerde asker olan 360 şüpheliden 36 asker savcılığa sevk edildi. 36 askerden 3'ü etkin pişmanlıktan yararlanmak istemeleri üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 33'ü tutuklandı.

3 ASKER İTİRAFÇI OLDU

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen değişik rütbelerde 36 asker, savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgulanan şüphelilerden 33'ü "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanırken, 3 şüphelinin ise etkin pişmanlıktan yararlanmak istemeleri üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İTİRAFÇI ASKER SAYISI 65'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında daha önce 155 asker tutuklanmıştı. Son tutuklamalarla birlikte tutuklanan şüpheli asker sayısı 188'e yükseldi. Kimisi emniyet sorgusunda, kimisi savcılık aşamasında kimisi ise hakimlikte etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan asker sayısının ise 65'e yükseldiği belirtildi.

Gözaltında bulunan 17 şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği, hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilen 73 şüphelinin de firari oldukları kaydedildi.