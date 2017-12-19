taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.177
USD
3,8375
EURO
4,5383
ALTIN
155,74
PETR
63,7400

33 ikiz ve bir üçüz öğrencili okul Guinnes'a aday olacak

İzmir'in Buca ilçesindeki Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu, ikiz ve üçüzlerden oluşan 69 öğrenci ile Guinnes Rekorlar Kitabına girmek için başvuru yapacak.

İHA | 19.12.2017 - 16:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İzmir’in Buca ilçesindeki Makbule Süleyman Alkan Ortaokulunun, diğer okullardan en büyük farkı tam 33 ikiz ve bir üçüz öğrencinin eğitim görmesi.

Bin 400 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, çok sayıda ikiz ve üçüz öğrencinin bulunması dikkat çekerken, 69 öğrenci ile Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuru yapmaya hazırlandıklarını belirtti.

Hep ikiz babası olmak istediğini belirten İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise İzmir’den bir okulun Guinness Rekorlar Kitabına girmesi için ellerinden gelen desteği ortaya koyacaklarını söyledi.

33 ikiz ve bir üçüz öğrencili okul Guinnes'a aday olacak

ARALARINDA ÇOK FARKLI BİR BAĞ OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR

Okulda bir araya gelen ikiz ve üçüzler, ortaya renkli görüntüler çıkardı. Kimi, aralarında çok farklı bir bağ olduğunu belirtirken, kimi ise arada bir kıyafet yüzünden kavga etse de kısa sürede barıştıklarını söyledi. Kaan ve Yağız Demir isimli 5. sınıf öğrencisi ikizler ise kendilerine özgü tokalaşma hareketlerini sergiledi.

"İKİZ BABASI OLMAK İSTERDİM"

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Allah hepsini ailelerine bağışlasın. Ben de ikiz babası olmayı isterdim ama 33 ikiz ve bir üçüz öğrencinin bulunduğu okulun yöneticisi olmak çok güzel. İkiz sahibi olmak içimde bir ukdeydi ama en azından ikizlere destek vermek adına Guinness Rekorlar Kitabına girmeleri için desteğimizi vereceğiz." dedi.

İlginizi Çekebilir
İş yerinden çıkarken tabancayla vuruldu
Malatya’da Muhammed İkbal A., işyerinden çıkan Mahmut D.'yi tabancayla vurarak yaraladı.
FETÖ davasında tutuklanan avukat tahliye edildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Nuri Polat, çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi.
Cumhurbaşkanı, AK Parti Çorum İl Kongresi’ne katılacak
AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ocak’ta gerçekleşecek AK Parti Çorum İl Kongresine katılacağını açıkladı.
Türkiye birikimleriyle büyüyor
Birikim Okulları Batıkent Kampüsü Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımlarıyla açıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mesut Yılmaz'ın en acı günü

Mesut Yılmaz'ın en acı günü

102
Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

419
Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

145
ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

209
Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

237
Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

66
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM