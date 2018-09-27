33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğin geçen yıl 26 Eylül'de yayımlanmasıyla tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfından olup, Mesleki Yeterlilik Kurumunca (MYK) standardı yayımlanan 33 meslekle ilgili "Mesleki Yeterlilik Belgesi" zorunluluğu için tanınan süre sona erdi.

CEZA YAPTIRIMI

Aralarında tren makinisti, otomotiv kaportacısı, PVC doğrama montajcısı, metal kesimci, motosiklet bakım onarımcısı, motor testçisi ve iplik eğirme operatörünün de olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran iş yerlerinde, işveren veya işveren vekiline kişi başı 627 lira ceza kesilecek.

BELGE ZORUNLULUĞU

Geçen yıl ve bir önceki yıldan itibaren inşaat boyacısı, sıvacı, duvarcı, betonarme demircisi, otomotiv montajcısı ve çelik kaynakçısının da aralarında olduğu 48 meslekle ilgili belge zorunluluğu getiren Bakanlık, yeni 33 meslekle birlikte belge zorunluluğu olan meslek sayısını 81'e yükseltmiş oldu.

MYK Başkanı Adem Ceylan, Bakanlar Kurulunun kendilerine "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan 161 mesleğe belge zorunluluğu getirme yetkisi verdiğini belirtti.

BELGESİZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMAYIN ÖNERİSİ

Adem Ceylan, "Söz konusu 81 meslekte sınav ve belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor. Belgesiz çalışanların yapması gereken vakit kaybetmeden Kurumuzca yetkilendirilen bir sınav ve belgelendirme merkezine başvurmaları, işverenlerin yapması gereken ise belgesiz işçi çalıştırmamaları." dedi.

BELGELİ ÇALIŞAN SAYISI 400 BİNİ GEÇTİ

Faaliyetine 2006ʹda başlayan MYK tarafından 792 ulusal meslek standardı ile 451 ulusal yeterlilik belirlendi. Temel amacı iş gücüne nitelik kazandırmak olan kurum, çalışanlara toplamda 229 milyon lira sınav ve belgelendirme desteğinde bulundu. MYK tarafından bugüne kadar 401 bin 495 çalışana mesleki yeterlilik belgesi verildi.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ OLMAYANLARIN ÇALIŞTIRILMAYACAĞI 33 MESLEK

Bitim İşlemleri Operatörü Boyama Operatörü İplik Bitim İşleri Operatörü İplik Eğirme Operatörü Makine Montajcısı Makine Montajcısı Metal Kesimci Metal Kesim Operatörü Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü Motosiklet Bakım Onarımcısı Motor Testçisi Otomotiv Boyacısı Otomotiv Boya Onarımcısı Otomotiv Kaportacısı Otomotiv Montajcısı Otomotiv Prototipçisi Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Ön Terbiye Operatörü PVC Doğrama Montajcısı Refrakterci Takım Tezgâhları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi Takım Tezgâhları Mekanik Servis Görevlisi Takım Tezgâhları Uygulama ve Servis Görevlisi Tren Makinisti