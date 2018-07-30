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33 yıldır Kamboçya'yı yöneten Hun Sen yine seçildi

Kamboçya'daki genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Hun Sen'in liderliğindeki Kamboçya Halk Partisi'nin tekrar başarıya ulaştı.

Haber Merkezi | 30.07.2018 - 05:23..
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İletişim Bakanı Khieu Kanharith, 33 yıldır ülkeyi yöneden Hun Sen'in, seçimleri kazandığını ve beş yıl daha başbakanlık yapacağını açıkladı.

ANA MUHALEFET SEÇİME KATILMADI

Kanharith, CPP'nin ne kadar oy aldığı hakkında bilgi vermedi. Ancak ülkenin devlet televizyonunun verdiği bilgiye göre, CPP'nin oyların en az yüzde 70'ini alarak birinci olduğu belirtildi.

Seçimde, kayıtlı 8,3 milyon seçmenden yüzde 82'sinin oy kullandığı ve son yapılan seçimlere göre daha fazla katılım olduğu kaydedildi. Ulusal Seçim Komisyonu'nun resmi sonuçları 15 Ağustos'ta açıklaması bekleniyor.

Ana muhalefet partisinin yer almadığı seçime, iktidardaki Kamboçya Halk Partisinin (CPP) yanı sıra 2013 genel seçiminde sandalye kazanamamış çoğu yeni kurulan 19 siyasi parti katıldı

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