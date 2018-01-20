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İstanbul ve Ankara'da bazı bölgeler afet riskli ilan edildi

Ankara'nın Bala ve İstanbul'un Eyüpsultan ile Bağcılar ilçelerindeki bazı alanlar afet riskli bölge ilan edildi.

AA | 20.01.2018 - 04:46..
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Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi ve İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi ile Bağcılar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi sınırlarındaki bazı alanlar riskli ilan edildi.

İstanbul ve Ankara'da bazı bölgeler afet riskli ilan edildi

BAKANLAR KURULU KARARINI VERDİ

Kararların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 29 Eylül 2017 ve 2 Kasım 2017 tarihli yazıları ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından alındığı belirtildi.

Kararlarda, riskli ilan edilen alanların krokisi ile koordinatlarına da yer verildi.

İstanbul ve Ankara'da bazı bölgeler afet riskli ilan edildi

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