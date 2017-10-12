taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.085
USD
3,6625
EURO
4,3454
ALTIN
152,46
PETR
56,2000

330 metre yükseklikten Kelebekler Vadisi'ne atlayış

Fethiye'de düzenlenen turnuvada, atlayışçılar tek tek kendilerini boşluğa bırakırken heyecan dolu anlar yaşandı.

12.10.2017 - 14:38
  1. Haberler
  2. İç Haber

Muğla'nın tatil beldesi Fethiye'de dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'nde başlayan turnuva, nefeslerin tutulduğu heyecan dolu anlara sahne oldu. Türkiye, ABD, Hindistan, Almanya, Avusturya ve Hollanda'dan yarışmaya katılan 13 serbest atlayışçı, Kelebekler Vadisi'nin kuzey batı yamacına kurulan, 330 metre yüksekliğindeki Fethibey Atlayış Noktası'na çıktı. Hazırlıkların ardından sporcular, arka arkaya kendilerini boşluğa bıraktı.

İzleyenlerin adeta nefesini tuttuğu anlarda havada paraşütlerini açan atlayışçılar, Kelebekler Vadisi Plajı'ndaki noktaya iniş yapmaya çalıştı. Kadın serbest atlayışçılar Lisa Maria Seidl ve Yaşam Doğu'nun atlayışları ise izleyicilerden yoğun alkış aldı.

330 metre yükseklikten Kelebekler Vadisi'ne atlayış

330 metre yükseklikten Kelebekler Vadisi'ne atlayış- FOTO GALERİ

14 EKİM'DE SONA ERİYOR

Turnuvaya katılan sporculara, atlayıştan sonra paraşütü açış süresi, paraşütü hangi yöne doğru açtığı ve plajda kurulan noktaya ne kadar yakın iniş yaptığı dikkate alınarak puan verilecek. Turnuva sonunda en az hata puanı alan sporcu, Kelebekler Base Kupası'nın şampiyonu olacak. Turnuva, 14 Ekim'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

"DÜNYANIN EN GÜZEL MANZARALARINDAN BİRİNE ATLIYORLAR"

Turnuva organizatörlerinden Erdal Akkuş, Kelebekler Vadisi'nin inanılmaz bir doğaya sahip olduğunu, sporcuların dünyanın en güzel manzaralarından birine atladığını söyledi. Öncelikle gelen sporcuların Fethiye'den güzel anılarla ayrılmalarını hedeflediklerini belirten Akkuş, şöyle dedi:
"Bu yarışma sadece buraya özgü. Kelebekler Vadisi'nin denizden yüksekliği 330 metre. Atlayış noktasından 190 metre serbest düşüş imkanı var. Bu duvar sporculara 3.5 saniye düşüş imkanı veriyor. Sonrasında da sporcular paraşütünü açarak vadiye iniyor. Bu organizasyonla zaten dünyaca ünlü olan Kelebekler Vadisi'ni daha geniş çevrelere tanıtabiliyorsak bizim için ne mutlu."

İlginizi Çekebilir
İntihar etmek için minareye çıktı
Aydın'da intihar etmek için minareye çıkan S.A.Y. ikna edilerek aşağıya indirildi.
Öğretmene terör örgütü propagandasından 10 ay hapis
Kayseri'de terör örgütü propagandasından yargılanan öğretmen duruşmada "Terör örgütüne karşı olduğum için HDP'yi destekledim." dedi.
Çaldıkları otomobille çapkınlık yaparken yakalandılar
Yönetmen Hasan Tolga Pulat'ın lüks otomobilini çalarak çapkınlık yapmaya çıkan 3 hırsız gözaltına alındı.
Ankara'da bir polis şehit oldu
Ankara'da yaşanan kız kaçırma olayında, bir kişinin öldürülmesinin ardından yakalanan zanlı, hastaneye götürülürken saldırı yapıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Üniversiteye girişte yeni sistem açıklandı

Üniversiteye girişte yeni sistem açıklandı

183
HDP'liler terörist cenazesi görüntüsünü inkar etti

HDP'liler terörist cenazesi görüntüsünü inkar etti

124
CNN Türk canlı yayınında Ortadoğulu ve korkak kavgası

CNN Türk canlı yayınında Ortadoğulu ve korkak kavgası

207
Cumhurbaşkanı Erdoğan Boşnak gençlerle ilahi söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boşnak gençlerle ilahi söyledi

113
Meclis'te SİHA tartışması

Meclis'te SİHA tartışması

324
Bekir Bozdağ ABD ve vize işlemleri hakkında konuştu

Bekir Bozdağ ABD ve vize işlemleri hakkında konuştu

95
Kılıçdaroğlu'ndan ABD-Türkiye gerilimine ilişkin yorum

Kılıçdaroğlu'ndan ABD-Türkiye gerilimine ilişkin yorum

263
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM