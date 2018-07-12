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Gayrettepe- 3.Havalimanı metro hattı 2019'da açılacak

Ulaşımın da rahat olması için Gayrettepe- 3.Havalimanı metro hattı çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi | 12.07.2018 - 17:14..
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Tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle 350’den fazla destinasyona uçuş imkanı sunacak olan Yeni Havalimanı, 29 Ekim tarihinde açılacak.

3. Havalimanı'na daha kolay ulaşım imkanı sağlayacak olan Gayrettepe- 3.Havalimanı Metro Hattı, 37,10 kilometre uzunluğuyla Gayrettepe - Kemerburgaz - Yeni Havalimanı Metro Hattı, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçecek. Yeni metro ile saatte tek yönde 70 bin yolcu taşınabilecek.

Gayrettepe- 3.Havalimanı metro hattı 2019'da açılacak

METROBÜS VE HACIOSMAN METRO HATTINA BAĞLANACAK

Gayrettepe İstasyonu’nda Metrobüs ve Şişhane - Taksim - 4.Levent - Hacıosman Metro Hattı ile Kağıthane İstasyonun’da Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı ile entegre olacak.

Gayrettepe- 3.Havalimanı Metro Hattı'nın 2019 yılının sonunda açılması planlanıyor.

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