Gayrettepe- 3.Havalimanı metro hattı 2019'da açılacak

Tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle 350’den fazla destinasyona uçuş imkanı sunacak olan Yeni Havalimanı, 29 Ekim tarihinde açılacak.
3. Havalimanı'na daha kolay ulaşım imkanı sağlayacak olan Gayrettepe- 3.Havalimanı Metro Hattı, 37,10 kilometre uzunluğuyla Gayrettepe - Kemerburgaz - Yeni Havalimanı Metro Hattı, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçecek. Yeni metro ile saatte tek yönde 70 bin yolcu taşınabilecek.
METROBÜS VE HACIOSMAN METRO HATTINA BAĞLANACAK
Gayrettepe İstasyonu’nda Metrobüs ve Şişhane - Taksim - 4.Levent - Hacıosman Metro Hattı ile Kağıthane İstasyonun’da Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı ile entegre olacak.
Gayrettepe- 3.Havalimanı Metro Hattı'nın 2019 yılının sonunda açılması planlanıyor.