1 TSK'dan Münbiç'te 13'üncü devriye faaliyeti Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 12 Temmuz 2018’de, 13’üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.

2 Sümela Manastırı'na yapılacak teleferik ihale edilecek Trabzon'un Altındere vadisi sınırları içerisinde bulunan Sümela Manastırı'na inşa edilecek teleferik ve seyir terası için ihale düzenlenecek.

3 VAR nedir Futbola bu yıl kazandırılan ve ligimizde de resmi olarak bu sezon kullanılacak olan VAR, tartışmalı pozisyonlara daha doğru kararlar vermek için hakmelere yardım edecek sisteme verilen isimdir.

4 Gayrettepe- 3.Havalimanı metro hattı 2019'da açılacak Ulaşımın da rahat olması için Gayrettepe- 3.Havalimanı metro hattı çalışmaları devam ediyor.

5 Semizotunun faydaları Sağlık açısından birçok faydası olan semizotunun mineraller bakımından zengin olmasıyla beraber düşük kalorili olmasıyla da diyet listelerinin başında geliyor.

6 Samsun'da boğulmaya karşı Türkçe ve Arapça broşür Samsun'da Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü, denize girenlere Türkçe ve Arapça boğulmalara karşı broşür dağıttı.