3310 resmen tanıtıldı

NOKIA 3310 yenilenmiş versiyonuyla tekrar karşımızda! Bugüne kadar 126 milyon adet satmış efsanevi NOKIA 3310 modelinin yenilenen sürümü, benzer tasarım anlayışı ve özelliklerle resmi olarak duyuruldu.

3310 RENKLENDİ

Orijinal 3310 modeline göre daha küçük, hafif ve ince olan yeni model; sarı, yeşil ve lacivert gibi renk seçenekleriyle cıvıl cıvıl bir görünüme sahip.

Yine fiziksel tuş takımı ve navigasyon butonlarıyla gelen ürünün tuş yerleştirmeleri biraz farklı olsa da orijinal tasarıma uyum sağlayan cinsten.

İŞLETİM SİSTEMİ NOKIA

2.4 inç QVGA ekran, 2 MP arka kamera ve microSD kart desteğiyle gelen yeni NOKIA 3310, NOKIA Series 30+ işletim sistemini kullanıyor. Nispeten akıllı bir cihaz olan yeni model, Opera Mini ile birlikte internete bağlanabiliyor. Tabii ki cihazın içerisinde efsane yılan oyunu da mevcut.

SATIŞ FİYATI 52 DOLAR

30 güne varan bekleme süresi ve 22 saat konuşma süresiyle yine bu telefonun bir pil canavarı olduğunu söyleyebiliriz.

Yılın ikinci çeyreğinde satışa çıkacak 3310'un yurtdışı fiyatı ise 52 dolar olarak açıklandı.

Yeni Nokia 3310'un konsept videosu VİDEO

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyutlar: 115.6*51.0*12.8mm - 79.6 gram

Ekran: 2.4 inç QVGA

Kamera: 2 MP, LED flaş destekli

Depolama: 32 GB'a kadar microSD kart desteği

Yazlım: Nokia Series 30+

Bağlantı: microUSB, Bluetooth 3.0, 3.5 mm AV bağlantı noktası