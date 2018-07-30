Yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE NUTUK
Bu büyük eser, ana hatları ve kritik detaylarıyla rahatça okunabilmesi için, günümüz Türkçesine çevrildi ve akıcı bir anlatıma kavuşturuldu.
Günümüz Türkçesiyle Nutuk
Mustafa Kemal Atatürk
Yapı Kredi Yay.
S.: 232
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SÜREYYA
“Bir varoluşun kaydını tutuyorum. Hepsi bu. Kendi varoluşumun kaydını. Ne söyleyebilirim? Hazırlıksız yakalandığım çaresiz bir hastalığı üstümden atmaya çalışır gibi bir ömür geçirdim” diyerek başlıyor söze Süreyya.
Süreyya
Nil Sakman
İthaki Yay.
S.: 160
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İMPARATORLUĞUN ÇÖKÜŞÜ
Yaşlı Adamın Savaşı ve Kırmızı Üniformalılar kitaplarının ödüllü yazarı John Scalzi’den soluk soluğa, yepyeni bir uzay macerası!
İmparatorluğun Çöküşü
John Scalzi
Çev.: Sevda Deniz Karali
İthaki Yay.
S.: 360
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ARKADAŞ
En yakın arkadaşınız en zalim düşmanınız olabilir mi? Sır dolu hayatlarıyla dört kadının hikayesi...
Arkadaş - Ufak Tefek Sırlar
Dorothy Koomson
Çev.: Özlem Şimşek
Sola Unitas
S.: 512
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AMERİKAN MASALLARI
Oz Büyücüsü’nün yazarı L. Frank Baum’un derlediği bu 12 eğlenceli masalla renkli bir dünyaya yolculuk edeceksiniz.
Amerikan Masalları
Lyman Frank Baum
Çev.: Macidegül Batmaz
Maya Kitap
S.: 168
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MELANKOLİNİN KISA ANATOMİSİ
Bu kitap, sıradan bir melankoli incelemesi ya da melankolinin sebepleri, belirtileri ve tedavilerini derleyen tıbbi bir çalışma değildir. Antik dönemlerden Rönesans’a kadar insan davranışlarının nasıl yorumlandığına kapsamlı bir bakıştır, döneminin felsefi ve fizyolojik fikirlerinin bir araya getirildiği önemli bir derlemedir.
Melankolinin Kısa Anatomisi
Robert Burton
Çev.: Alper Kaan Bilir
Maya Kitap
S.: 184
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HİÇ KAYBETMİYORUZ
Doğru şeyleri doğru zamanda ve doğru yöntemle yaptığınızda, doğru yerde olursunuz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için doğru yerdesiniz. Bu kitap sizin için…
Hiç Kaybetmiyoruz
Ferudun Yayman
Sola Unitas
S.: 272
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İLGİNÇLER
Dostluğun önemini, yeteneğin ne anlama geldiğini, kıskançlığın doğasını, sınıfsal rolleri, sanatı, parayı, gücü ve bunların hayatımızı nasıl değiştirebileceğini konu alan, hafızalarda yer edecek bir başyapıt.
İlginçler
Meg Wolitzer
Çev.: Ferhan Ertürk
Pegasus Yay.
S.: 568
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OSMANLI VAMPİRLERİ
Vampir olduğuna inanılan Müslümanlar var mıydı ve -eğer öyleyse- onların cesetleri de kazıklanıp yakılıyor muydu? Müslüman Osmanlıların vampir farkındalığı ne koşullar altında şekillendi ve halk inanışının Batı Avrupa’da kazandığı tanınırlık sonrası ne yönde gelişti?...
Osmanlı Vampirleri
Salim Fikret Kırgi
İletişim Yay.
S.: 128
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HANNAH ARENDT
Hannah Arendt: Yaşam Bir Anlatıdır, eylemin “anlatı” ile olan bağını anlamada bizlere bir izlek sunarken, olan bitenin berisindekini kavramamızı sağlayacak estetik ve felsefe ilişkisi üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor.
Hannah Arendth - Yaşam Bir Anlatıdır
Julia Kristeva
İletişim Yay.
S.: 80
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Damla Karakuş
Instagram: biyografivekitap