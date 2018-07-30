Yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE NUTUK

Bu büyük eser, ana hatları ve kritik detaylarıyla rahatça okunabilmesi için, günümüz Türkçesine çevrildi ve akıcı bir anlatıma kavuşturuldu.

Günümüz Türkçesiyle Nutuk

Mustafa Kemal Atatürk

Yapı Kredi Yay.

S.: 232

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SÜREYYA

“Bir varoluşun kaydını tutuyorum. Hepsi bu. Kendi varoluşumun kaydını. Ne söyleyebilirim? Hazırlıksız yakalandığım çaresiz bir hastalığı üstümden atmaya çalışır gibi bir ömür geçirdim” diyerek başlıyor söze Süreyya.

Süreyya

Nil Sakman

İthaki Yay.

S.: 160

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İMPARATORLUĞUN ÇÖKÜŞÜ

Yaşlı Adamın Savaşı ve Kırmızı Üniformalılar kitaplarının ödüllü yazarı John Scalzi’den soluk soluğa, yepyeni bir uzay macerası!

İmparatorluğun Çöküşü

John Scalzi

Çev.: Sevda Deniz Karali

İthaki Yay.

S.: 360

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ARKADAŞ

En yakın arkadaşınız en zalim düşmanınız olabilir mi? Sır dolu hayatlarıyla dört kadının hikayesi...

Arkadaş - Ufak Tefek Sırlar

Dorothy Koomson

Çev.: Özlem Şimşek

Sola Unitas

S.: 512

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AMERİKAN MASALLARI

Oz Büyücüsü’nün yazarı L. Frank Baum’un derlediği bu 12 eğlenceli masalla renkli bir dünyaya yolculuk edeceksiniz.

Amerikan Masalları

Lyman Frank Baum

Çev.: Macidegül Batmaz

Maya Kitap

S.: 168

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MELANKOLİNİN KISA ANATOMİSİ

Bu kitap, sıradan bir melankoli incelemesi ya da melankolinin sebepleri, belirtileri ve tedavilerini derleyen tıbbi bir çalışma değildir. Antik dönemlerden Rönesans’a kadar insan davranışlarının nasıl yorumlandığına kapsamlı bir bakıştır, döneminin felsefi ve fizyolojik fikirlerinin bir araya getirildiği önemli bir derlemedir.



Melankolinin Kısa Anatomisi

Robert Burton

Çev.: Alper Kaan Bilir

Maya Kitap

S.: 184

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HİÇ KAYBETMİYORUZ

Doğru şeyleri doğru zamanda ve doğru yöntemle yaptığınızda, doğru yerde olursunuz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için doğru yerdesiniz. Bu kitap sizin için…

Hiç Kaybetmiyoruz

Ferudun Yayman

Sola Unitas

S.: 272

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İLGİNÇLER

Dostluğun önemini, yeteneğin ne anlama geldiğini, kıskançlığın doğasını, sınıfsal rolleri, sanatı, parayı, gücü ve bunların hayatımızı nasıl değiştirebileceğini konu alan, hafızalarda yer edecek bir başyapıt.

İlginçler

Meg Wolitzer

Çev.: Ferhan Ertürk

Pegasus Yay.

S.: 568

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OSMANLI VAMPİRLERİ

Vampir olduğuna inanılan Müslümanlar var mıydı ve -eğer öyleyse- onların cesetleri de kazıklanıp yakılıyor muydu? Müslüman Osmanlıların vampir farkındalığı ne koşullar altında şekillendi ve halk inanışının Batı Avrupa’da kazandığı tanınırlık sonrası ne yönde gelişti?...

Osmanlı Vampirleri

Salim Fikret Kırgi

İletişim Yay.

S.: 128

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HANNAH ARENDT

Hannah Arendt: Yaşam Bir Anlatıdır, eylemin “anlatı” ile olan bağını anlamada bizlere bir izlek sunarken, olan bitenin berisindekini kavramamızı sağlayacak estetik ve felsefe ilişkisi üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor.

Hannah Arendth - Yaşam Bir Anlatıdır

Julia Kristeva

İletişim Yay.

S.: 80

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Damla Karakuş

[email protected]

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