yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

MOR BİR SERSERİNİN GEZİ NOTLARI

... Bu gezinin notları, genç yaşta intihar eden Dazai’nin hayatındaki sert dönemeçlerden izler taşırken, gerçek ile kurgu arasında gidip gelen bir anlatıya dönüşüyor.

Mor Bir Serserinin Gezi Notları

Osamu Dazai

Çev.: Aslı Biçen

Dedalus Yay.

S.: 238

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COSIMA

Eğitim şansının ve dünyevi imkânların kısıtlı olduğu, doğanınsa kendini sınırsızca sunduğu bir coğrafyada geçirilen çocukluğun hayal gücünde ve dilde yarattığı tüm etkiler Nobelli yazar Grazia Deledda’nın bu otobiyografik romanında masal diliyle karşımıza çıkıyor.

Cosima

Grazia Deledda

Çev.: Leyla Tonguç Basmacı

Kolektif Kitap

S.: 130

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KAĞIT ADAM

Geçirdiği feci kazadan sonra babası Michael’ı yeniden, bir kâğıt adam olarak yaratmıştır. Michael, uğradığı felaketi ve taşrada yaşadığı hayal kırıklıklarını unutabilmek için evini, ailesini terk ederek şehre taşınmaya karar verir…

Kağıt Adam

Gallagher Lawson

Çev.: Cansu Işık

Alakarga Yay.

S.: 386

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ŞAL

Hem soykırım dehşetini hem de sağ kalanların peşini bırakmayarak bir ömür süren boşluğu anlatan Şal, Nazilerin elinde eziyet görenlerin kapanmayan yaralarını hatırlamaya çağıran bir davet...

Şal

Silvina Ocampo

Çev.: Esra Birkan

Nebula Yay.

S.: 80

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BOĞAZ'DAKİ MUTLU ÇOCUK KUZGUNCUK

Kitapta geçmişte yaşanan güzelliklerin yanı sıra; günümüzde korunan değerler, yaşam alanlarının savunulması ve daha pek çok etkinlik yer alıyor; birlikte yaşam kültürünün geçmişten bugüne sürdüğünün canlı tanıklıkları olarak. Boğaz’daki Mutlu Çocuk Kuzguncuk, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında yayınlandı...

Boğaz'daki Mutlu Çocuk Kuzguncuk

Gülsüm Cengiz

Nail Kitabevi

S.: 240

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BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİNDE

Bu ilginç kitapta G. Petrov, bıkıp usanmadan, yılmadan çalışıp bir ülkenin nasıl aydınlığa ve refaha kavuştuğunu gösteriyor.

Finlandiya’nın beyaz zambaklar ülkesine dönüşmesini büyük bir hayranlıkla izleyeceksiniz...

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Grigoriy Petrov

Çev.: Hazal Yalın

Remzi Kitabevi

S.: 176

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YENİLMEZ GÜNEŞ VE ÇOCUKLARI

Onları hiç kimse bilmiyor ve tanımıyor…

Fakirler olarak kayıtlarda geçiyorlar ancak hiç de öyle değiller…

Dostları olan Keltler, korkusuz savaşçılar ama onlar savaşçı değil…

Onlar sadece işlerinde başarılı meslek uzmanları…

Yenilmez Güneş ve Çocukları

Hakan Mokan

Sokak Kitapları Yay.

S.: 328

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HITCHCOCK & TRUFFAUT

Bu kitap bir sinema öğrencisi veya heveslisi için altın değerinde bir kaynaktır ve Hitchcock’un filmlerini hiç bilmeseniz bile size yararı olacaktır. Yıllar içinde onun filmlerini izledikçe içinizde kitaba tekrar tekrar dönme isteği oluşacak ve her dönüşünüzde bazı şeyleri nasıl kaçırdığınıza şaşıracaksınız...

Hitchcock & Truffaut

Francois Truffaut

Hayek Kitap

S.: 326

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BÜYÜKBABA'NIN MÜTHİŞ FİRARI

Büyükbaba, Jack’in bu dünyada en sevdiği insan. Bazen kafasının karışmasının, markete ev terlikleriyle çıkmasının bir önemi yok. Jack’in adını nadiren hatırlamasının da...

Büyükbaba'nın Müthiş Firarı

David Walliams

Çev.: İpek Soran

Can Çocuk Yay.

S.: 456

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YERİMDE OLSAN

Harika bir erkekle nişanlısınız ve evleneceğiniz o muhteşem gün çok yakında. Uzun zamandır ilk aşkınızı düşünmüyorsunuz, hatta o konu çok eskilerde kaldı. Fakat ya beklenmedik, yasak bir öpücük tüm planlarınızı altüst ederse?

Yerimde Olsan

Sheila O'Flanagan

Çev.: Özlem Sakin

Epsilon Yay.

S.: 472

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Damla Karakuş

[email protected]