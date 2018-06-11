yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
MOR BİR SERSERİNİN GEZİ NOTLARI
... Bu gezinin notları, genç yaşta intihar eden Dazai’nin hayatındaki sert dönemeçlerden izler taşırken, gerçek ile kurgu arasında gidip gelen bir anlatıya dönüşüyor.
Mor Bir Serserinin Gezi Notları
Osamu Dazai
Çev.: Aslı Biçen
Dedalus Yay.
S.: 238
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COSIMA
Eğitim şansının ve dünyevi imkânların kısıtlı olduğu, doğanınsa kendini sınırsızca sunduğu bir coğrafyada geçirilen çocukluğun hayal gücünde ve dilde yarattığı tüm etkiler Nobelli yazar Grazia Deledda’nın bu otobiyografik romanında masal diliyle karşımıza çıkıyor.
Cosima
Grazia Deledda
Çev.: Leyla Tonguç Basmacı
Kolektif Kitap
S.: 130
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KAĞIT ADAM
Geçirdiği feci kazadan sonra babası Michael’ı yeniden, bir kâğıt adam olarak yaratmıştır. Michael, uğradığı felaketi ve taşrada yaşadığı hayal kırıklıklarını unutabilmek için evini, ailesini terk ederek şehre taşınmaya karar verir…
Kağıt Adam
Gallagher Lawson
Çev.: Cansu Işık
Alakarga Yay.
S.: 386
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ŞAL
Hem soykırım dehşetini hem de sağ kalanların peşini bırakmayarak bir ömür süren boşluğu anlatan Şal, Nazilerin elinde eziyet görenlerin kapanmayan yaralarını hatırlamaya çağıran bir davet...
Şal
Silvina Ocampo
Çev.: Esra Birkan
Nebula Yay.
S.: 80
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BOĞAZ'DAKİ MUTLU ÇOCUK KUZGUNCUK
Kitapta geçmişte yaşanan güzelliklerin yanı sıra; günümüzde korunan değerler, yaşam alanlarının savunulması ve daha pek çok etkinlik yer alıyor; birlikte yaşam kültürünün geçmişten bugüne sürdüğünün canlı tanıklıkları olarak. Boğaz’daki Mutlu Çocuk Kuzguncuk, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında yayınlandı...
Boğaz'daki Mutlu Çocuk Kuzguncuk
Gülsüm Cengiz
Nail Kitabevi
S.: 240
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BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİNDE
Bu ilginç kitapta G. Petrov, bıkıp usanmadan, yılmadan çalışıp bir ülkenin nasıl aydınlığa ve refaha kavuştuğunu gösteriyor.
Finlandiya’nın beyaz zambaklar ülkesine dönüşmesini büyük bir hayranlıkla izleyeceksiniz...
Beyaz Zambaklar Ülkesinde
Grigoriy Petrov
Çev.: Hazal Yalın
Remzi Kitabevi
S.: 176
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YENİLMEZ GÜNEŞ VE ÇOCUKLARI
Onları hiç kimse bilmiyor ve tanımıyor…
Fakirler olarak kayıtlarda geçiyorlar ancak hiç de öyle değiller…
Dostları olan Keltler, korkusuz savaşçılar ama onlar savaşçı değil…
Onlar sadece işlerinde başarılı meslek uzmanları…
Yenilmez Güneş ve Çocukları
Hakan Mokan
Sokak Kitapları Yay.
S.: 328
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HITCHCOCK & TRUFFAUT
Bu kitap bir sinema öğrencisi veya heveslisi için altın değerinde bir kaynaktır ve Hitchcock’un filmlerini hiç bilmeseniz bile size yararı olacaktır. Yıllar içinde onun filmlerini izledikçe içinizde kitaba tekrar tekrar dönme isteği oluşacak ve her dönüşünüzde bazı şeyleri nasıl kaçırdığınıza şaşıracaksınız...
Hitchcock & Truffaut
Francois Truffaut
Hayek Kitap
S.: 326
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BÜYÜKBABA'NIN MÜTHİŞ FİRARI
Büyükbaba, Jack’in bu dünyada en sevdiği insan. Bazen kafasının karışmasının, markete ev terlikleriyle çıkmasının bir önemi yok. Jack’in adını nadiren hatırlamasının da...
Büyükbaba'nın Müthiş Firarı
David Walliams
Çev.: İpek Soran
Can Çocuk Yay.
S.: 456
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YERİMDE OLSAN
Harika bir erkekle nişanlısınız ve evleneceğiniz o muhteşem gün çok yakında. Uzun zamandır ilk aşkınızı düşünmüyorsunuz, hatta o konu çok eskilerde kaldı. Fakat ya beklenmedik, yasak bir öpücük tüm planlarınızı altüst ederse?
Yerimde Olsan
Sheila O'Flanagan
Çev.: Özlem Sakin
Epsilon Yay.
S.: 472
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Damla Karakuş