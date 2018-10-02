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335 yolculu feribotta patlama

Baltık Denizi'nde 335 kişi taşıyan bir yolcu feribotunun patlama sonucu alev aldığı bildirildi.

Haber Merkezi | 02.10.2018 - 16:32..
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Kaliningrad şehrinin 135 kilometre açığında, uluslararası sularda seyir halinde olan Danimarka merkezli DFDS SEAWAYS şirketine ait "The Regina Seaways" adlı yolcu feribotunda yangın çıktı.

BÖLGEYE HELİKOPTER SEVK EDİLDİ

Almanya'nın Kiel şehrinden Litvanya'nın Klaipeda şehrine yolcu taşıyan feribotta çıkan yangının patlama sonu meydana geldiği belirtildi.

Rus ve Litvanyalı kurtarma ekipleri feribota ulaşmak üzere yola çıkarken, bir kurtarma helikopterinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, yolcular arasında yaralanan bulunmadığı, gemidekilerin tahliyesi için hazırlık yapıldığı ifade edildi.

Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.

335 yolculu feribotta patlama

335 yolculu feribotta patlama

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