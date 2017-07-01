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Bakırköy'de kuyumcu soygunu

Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin içerisindeki kuyumcuya giren yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişi, soygun yaparak kaçtı.

01.07.2017 - 08:53
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Florya Şenlikköy Mahallesi Harman Sokak'ta saat 04.30 sıralarında iddiaya göre, bir alışveriş merkezine cip ile gelen yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişi, alışveriş merkezinde çalışan güvenlik görevlisini silahla etkisiz hale getirerek girişte bulunan kuyumcu dükkanına yöneldi.

Bakırköy'de kuyumcu soygunu

KAÇTILAR

Dükkanın kepengini levye yardımıyla kıran şüpheliler, içeriden bir miktar ziynet eşyası aldıktan sonra geldikleri araçla kayıplara karıştı.

Bakırköy'de kuyumcu soygunu

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcu dükkanında inceleme yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bakırköy'de kuyumcu soygunu

Bakırköy'de kuyumcu soygunu

Bakırköy'de kuyumcu soygunu

Bakırköy'de kuyumcu soygunu

Bakırköy'de kuyumcu soygunu

Bakırköy'de kuyumcu soygunu

Bakırköy'de kuyumcu soygunu

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