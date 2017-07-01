Bakırköy'de kuyumcu soygunu

Florya Şenlikköy Mahallesi Harman Sokak'ta saat 04.30 sıralarında iddiaya göre, bir alışveriş merkezine cip ile gelen yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişi, alışveriş merkezinde çalışan güvenlik görevlisini silahla etkisiz hale getirerek girişte bulunan kuyumcu dükkanına yöneldi.

KAÇTILAR

Dükkanın kepengini levye yardımıyla kıran şüpheliler, içeriden bir miktar ziynet eşyası aldıktan sonra geldikleri araçla kayıplara karıştı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcu dükkanında inceleme yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

























