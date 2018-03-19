Makrobiyotik diyet nedir

Uzak Doğu'nun kadim felsefi sistemlerinden olan Ying Yang teorisine dayanan bir diyet türevidir. Aslında bir diyetten çok sağlıklı yaşamın parçası olan makrobiyotik diyet, besinlerin pişirilme yöntemlerinden yenilme biçimlerine kadar ilgilenen bir yaşam biçimidir.

MAKROBİYOTİK DİYET'İN İŞLEYİŞİ

Kahverengi pirinç veya diğer tahılları ana yiyecek olarak kendine baz alan diyet, besinlerin pişirilme yöntemlerini de ayırt etmeksizin uygular. Besinlerin elektrik ya da mikrodalga ile pişirilmesinden ziyade ateş üzerinde pişirilmesi uygun görürken, günde iki ya da üç öğün yiyerek hem sağlıklı hem de zayıf kalınabileceğini öğretmektedir.

Az ve öz yiyerek sağlıklı kalmayı öğreten makrıobiyotik diyet, besinlere ying-yang enerjilerini atfetmektedir. Örneğin; Et, balık, tavuk, yumurtalar ve sert peynirlerin yang olduğu düşünülürken süt, kaymak, meyve suyu, alkol ve şeker yin olarak düşünülür.