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Nuri Bilge Ceylan TIFF Onur Listesi’nde

Dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan, bu yıl 43'üncüsü düzenlenecek Toronto Uluslararası Film Festivali’nin (TIFF) Onur Listesi’nde yer aldı.

AA | 16.08.2018 - 08:52..
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Sinema camiasında Oscar’ın habercisi olarak nitelendirilen, bu yıl 43'üncüsü düzenlenecek TIFF'nin ana programı açıklandı. Programa göre 6 Eylül’de başlayacak festivalde bu yıl, efsane olarak kabul edilen 11 film yapımcısı onur listesinde bulunuyor.

SON FİLMİ GÖSTERİLECEK

Bu kapsamda bu yıl İran’dan Jafar Panahi, Cezayir’den Merzak Allouache ve Türkiye'den de Altın Palmiye Ödüllü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan listede yer alıyor. Açıklanan "Master Program"a göre, Nuri Bilge Ceylan’ın "Ahlat Ağacı" isimli filmi, festivalin Kuzey Amerika Prömiyeri’nde sanatseverlerle buluşacak.

Nuri Bilge Ceylan TIFF Onur Listesi’nde

16 EYLÜL'E KADAR DEVEM EDECEK

Festival, 6 Eylül’de yönetmen David Mackenzie’nin "Outlaw King" filminin gösterimiyle başlayacak ve 16 Eylül'e kadar devam edecek.

Festivalin kapanışı ise Justin Kelly’nin "Jeremiah Terminator LeRoy" isimli filmiyle yapılacak. Sinema sektörünün en önemli organizasyonlarından biri olarak değerlendirilen TIFF'ta 300’ün üzerinde film ve belgesel gösterimi gerçekleştirilecek.

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