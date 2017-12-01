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Acemi erler yemin etti

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da temel eğitimlerini tamamlayan acemi erler için yemin törenleri düzenlendi.

AA | 01.12.2017 - 16:47..
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda 369. kısa dönem 93 er için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Temel eğitimlerini tamamlayan askerler, Türk bayrağı ve silahların bulunduğu masaların başında yemin etti.

İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Bahtiyar Yılmaz, yaptığı konuşmada, teşkilatlarının, Atatürkçü, göreve yönelik gerçekçi, geliştirici, katılımcı, yaygın, motive eden ve modern teknolojiye sahip eğitim sistemine sahip olduğunu söyledi.

YEMİNİN ANLAMI...

Türk askerinin vatan, millet, cumhuriyet ve vazife uğruna canını feda etmeye ant içtiğini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu: "Yeminin anlamı, askerin mesleğine yürekten bağlanışıdır. Teminatı şeref, bedeli de gerektiğinde vatan uğrunda şehit olmaktır. Görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan, kanun ve nizamla doğruluğu, dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden ve yemininize sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti sizlerin sarsılmaz omuzlarınızda daima yükselecek ve bayrağımız kutsal vatan toprakları üzerinde sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecektir."

Acemi erler yemin etti

DUYGU DOLU ANLAR

Askerler, yemin töreninin ardından aileleriyle bir araya geldi. Bu sırada bazı asker yakınları gözyaşlarını tutamadı.

BİLECİK

Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında acemi eğitimlerini tamamlayan 1997/4 tertip ve kısa dönem erler için yemin töreni düzenledi.

2. Jandarma Eğitim Tugay Komutan Vekili Albay Hamza Çömez, yaptığı konuşmada, askerlerin görkemli bir duruşla dosta güven, düşmana korku verdiğini vurguladı.

Acemi erler yemin etti

BAŞINIZ DAİMA DİK OLSUN

Askerlerin içtikleri andı hayatları boyunca unutmaması gerektiğini, bunun en zor koşullarda onlara yol göstereceğini ifade eden Çömez, "Başınız daima dik olsun. Yüreğinizdeki o gururu her zaman taşıyın. Çünkü siz, mazisi şan şerefle dolu asil Türk milletinin evladısınız." dedi.

Tören, yaş kütüğüne dönem plaketinin çakılmasıyla devam etti.

Daha sonra, birliğe ilk katılan, en uzak ilden gelen, konuşma yapan erler ile oğullarıyla aynı yerde vatani görevini yerine getirenlere hediyeler verildi.

2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Bandosunun marşlar seslendirdiği tören, erlerin yemin etmesi ve resmi geçitle sona erdi.

KÜTAHYA

Kütahya Hezar Dinari Kültür Merkezi'ndeki törende, 369. kısa dönem 56 er, Türk bayrağı ve silahların bulunduğu masaların üzerine el koyarak yemin etti.

İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Albay Bülent Keskin, yaptığı konuşmada, silah altına alınan erlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin inançlı, kararlı bir savunucusu, her an göreve hazır jandarma teşkilatının bir ferdi olarak yetiştirildiğini söyledi.

Jandarma erlerin şiir okumaları ve günün anlamına ilişkin konuşmalarıyla devam eden programda, askerlerin eğitim sürecini gösteren film izlendi.

Jandarma Marşı'nın okunması ve tören geçişinin ardından aileler, askerlerle bir araya geldi. Buluşma sırasında duygulu anlar yaşadı.

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