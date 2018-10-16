34 askere FETÖ'den gözaltı kararı

1 TBMM yakınında polis traktöre ateş açtı TBMM yakınında polis ekipleri bir traktörü durdurmak için ateş açtı.

2 AK Parti'den MHP'yle ittifakta yeni formül AK Parti, MHP'nin aday çıkarmadığı yerlerde, belediye başkan yardımcılığı ve belediye meclis üyelikleri konusunda iş birliğine gitmeyi planlıyor.

3 Cemal Kaşıkçı olayı netleşiyor Türk heyetinin Suudi Konsolosluğuna girişiyle Cemal Kaşıkçı olayının üzerindeki sır perdesi aralanmak üzere. Kaşıkçı olayında yaşanan gelişmeler netlik kazanıyor.

4 Sanayi üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre arttı Sanayi üretimi Eylül’de, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 artarken, Ağustos'a göre ise yüzde 1.1 azaldı.

5 Dünyanın en yaşlı insanından isyan: Uzun yaşam ceza gibi Dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduran 129 yaşındaki Koku Istambulova, yaşamı boyunca bir gün dahi yüzünün gülmediğini ve neden bu denli uzun yaşadığına bir anlam veremediğini söyledi.

6 Çekicinin halatı koptu Bursa'nın Mudanya ilçesinde çekicinin üzerine konmak istenen otomobil 2 metreden yere düştü.