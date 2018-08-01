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34 bin Suriyeli sınır kamplarına gönderilecek

Gaziantep, Adıyaman ve Mardin'de Suriyelilerin barındığı 5 geçici barınma merkezi kapatılıp, buradaki 34 bin 180 sığınmacı sınır bölgelerindeki kamplara yerleştirilecek.

DHA | 01.08.2018 - 16:31..
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34 bin Suriyeli sınır kamplarına gönderilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesinde düzenlenen Gaziantep mitingindeki, "Seçimin ardından tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz" açıklamasının ardından ilk adım atıldı.

3 İLDEKİ KAMPLAR KAPATILACAK

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından çadır kentlere dün gönderilen talimatta 23 bin 95 Suriyeli sığınmacının barındığı Gaziantep'in Nizip, İslahiye ve Karkamış kampları ile 8 bin 627 sığınmacının yaşadığı Adıyaman ve 2 bin 458 sığınmacının bulunduğu Mardin Midyat'taki kampların kapatılacağı belirtildi.

34 bin Suriyeli sınır kamplarına gönderilecek VİDEO

34 BİN SURİYELİ SINIRA YAKIN KAMPLARA GÖNDERİLECEK

Kapatılacak kamplardaki 34 bin 180 Suriyeli sığınmacının ise Hatay, Kilis ile Şanlıurfa'nın Akçakale, Suruç ve Ceylanpınar ilçelerindeki sınıra daha yakın olan kamplara yerleştirileceği belirtildi. Taşıma işleminin 1 ay içerisinde yapılması planlanırken, 5 bin Suriyelinin bulunduğu Nizip konteyner kentinin bir süre daha faaliyet göstereceği belirtildi.

34 bin Suriyeli sınır kamplarına gönderilecek

34 bin Suriyeli sınır kamplarına gönderilecek

34 bin Suriyeli sınır kamplarına gönderilecek

34 bin Suriyeli sınır kamplarına gönderilecek

34 bin Suriyeli sınır kamplarına gönderilecek

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