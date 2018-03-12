Raflarda yerini alan kitaplar

Yeni bir hafta ve yeni kitaplar...Yayınevlerinin azimli çalışmalarıyla kitaplığımıza katılacak kitaplar yayımlanmaya devam ediyor. Ensonhaber Kitap Ayracı olarak raflarda yerini alan eserleri sizler için bir araya getirdik ve 10 kitaptan oluşan okuma listesi oluşturduk.
Hepinize iyi okumalar dileriz...
Toni Morrison - Sula
Edebiyat tarihine armağan ettiği ölümsüz karakterler ve çarpıcı kurgularla dünya edebiyatının önde gelen isimlerinden, Nobel ve Pulitzer ödüllü yazar Toni Morrison ırk ve cinsiyet ayrımcılığını görünür kılan romanlarıyla okurların belleğinde eşsiz bir yer edinmiştir.
Yazar: Toni Morrison
Yayınevi: Sel Yayınecılık
Çeviren: Ülker İnce
Türü: Hikâye
Baskı yılı: 2018
Syf: 188
Jose Saramago - Ressamın Günlüğü
Resim, cinsellik ve siyaset üçgeni içinde hayatını sorgulayan bir ressamın kendi dilinden hikâyesi. Saramago’nun da ilk romanı.
Yazar: Jose Saramago
Yayınevi: Kırmızı Kedi Yayınları
Çeviren: Mehmet Necati Kutlu,& Ertuğrul Önalp
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Syf: 296
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Nino Haratischwili - Sekizinci Hayat
Şüphe yok ki Nino Haratischwili, modern Alman edebiyatının en önemli seslerinden biridir.
Yazar: Nino Haratischwili
Yayınevi: Aylak Adam
Çeviren: Etem Levent Bakaç
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Syf: 792
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Laura J. Snyder - Geleceği Yazanlar Kulübü
Geleceği Yazanlar Kulübü bilimi ve dünyayı dönüştüren dört adamın, 1800’lerin başında Cambridge Üniversitesi’nde öğrenciyken tanışan Charles Babbage, John Herschel, William Whewell ve Richard Jones’un hikâyesidir.
Yazar: Laura J. Synder
Yayınevi: Altın Kitaplar
Çeviren: Merve Yıldırım
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Syf: 552
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Mark Z. Danielewski -Yapraklar Evi
Elinize alın ve hafızanıza kazıyın. Her sayfada açılan sizin zihninizden başka bir şey değil. Her şey sizin zihninizde olup bitiyor.
Yazar: Mark Z. Danielewski
Yayınevi: Monokl Yayınları
Çeviren: Gökhan Sarı
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Syf: 800
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Neil Turok - İçimizdeki Evren
Neil Turok gerçeklik ve evren algımızın, anlama, keşfetme ve yaratma becerilerimizin, yani “içimizdeki evren”in yüzyıllar içinde ne gibi değişimlerden geçtiğinin hikâyesini anlatıyor.
Yazar: Neil Turok
Yayınevi: Kolketif Kitap
Çeviren: Onur Uygun
Türü: Bilim
Baskı yılı: 2018
Syf: 256
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Mirza Tazegül - Hayalini Arayan Kadın
Hayalini Arayan Kadın, bir arayısın ve mücadelenin romanıdır.
Yazar: Mirza Tazegül
Yayınevi: Libros Kitap
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 320
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Muhammed Berdibek - Siyah Güzeldir
Gazeteci yazar Muhammed Berdibek'ten yeni kitap...
Yazar: Muhammed Berdibek
Yayınevi: Profil Kitap
Türü: Hikâye
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 188
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Hikmet Anıl Öztekin - Sufi Sözlük
Sufi Sözlük kullandığımız kelimelerin insan hayatına etkisine inanan ve bu sebeple üzeri tozlanmaya başlamış kelimeleri tekrar hayatlarımıza geri döndürmeyi amaçlayan bir müspet kelimeler arşividir.
Yazar: Hikmet Anıl Öztekin
Yayınevi: hayykitap
Türü: Sözlük
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 272
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Ursula K. Le Guin - Sözcüklerdir Bütün Derdim: Hayat ve Kitaplar Üzerine Yazılar
Bilimkurgu ve fantastik edebiyatın en önemli yazarlarından biri olan ve 2018’in Ocak ayında hayata veda eden Ursula K. Le Guin’in ölmeden önce yayımladığı son kitaplarından Sözcüklerdir Bütün Derdim: Hayat ve Kitaplar Üzerine Yazılar...
Yazar: Ursala Le Guin
Yayınevi: hep kitap
Çeviren: Damla Göl
Türü: Yazılar
Baskı yılı: 2018
Syf: 416
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]