Raflarda yerini alan kitaplar

Yeni bir hafta ve yeni kitaplar...Yayınevlerinin azimli çalışmalarıyla kitaplığımıza katılacak kitaplar yayımlanmaya devam ediyor. Ensonhaber Kitap Ayracı olarak raflarda yerini alan eserleri sizler için bir araya getirdik ve 10 kitaptan oluşan okuma listesi oluşturduk.

Hepinize iyi okumalar dileriz...

Toni Morrison - Sula

Edebiyat tarihine armağan ettiği ölümsüz karakterler ve çarpıcı kurgularla dünya edebiyatının önde gelen isimlerinden, Nobel ve Pulitzer ödüllü yazar Toni Morrison ırk ve cinsiyet ayrımcılığını görünür kılan romanlarıyla okurların belleğinde eşsiz bir yer edinmiştir.

Yazar: Toni Morrison

Yayınevi: Sel Yayınecılık

Çeviren: Ülker İnce

Türü: Hikâye

Baskı yılı: 2018

Syf: 188

Jose Saramago - Ressamın Günlüğü

Resim, cinsellik ve siyaset üçgeni içinde hayatını sorgulayan bir ressamın kendi dilinden hikâyesi. Saramago’nun da ilk romanı.

Yazar: Jose Saramago

Yayınevi: Kırmızı Kedi Yayınları

Çeviren: Mehmet Necati Kutlu,& Ertuğrul Önalp

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 296

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Kitapsahaf.net

Nino Haratischwili - Sekizinci Hayat

Şüphe yok ki Nino Haratischwili, modern Alman edebiyatının en önemli seslerinden biridir.

Yazar: Nino Haratischwili

Yayınevi: Aylak Adam

Çeviren: Etem Levent Bakaç

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 792

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İdefix

Laura J. Snyder - Geleceği Yazanlar Kulübü

Geleceği Yazanlar Kulübü bilimi ve dünyayı dönüştüren dört adamın, 1800’lerin başında Cambridge Üniversitesi’nde öğrenciyken tanışan Charles Babbage, John Herschel, William Whewell ve Richard Jones’un hikâyesidir.

Yazar: Laura J. Synder

Yayınevi: Altın Kitaplar

Çeviren: Merve Yıldırım

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 552

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Pandora

Mark Z. Danielewski -Yapraklar Evi

Elinize alın ve hafızanıza kazıyın. Her sayfada açılan sizin zihninizden başka bir şey değil. Her şey sizin zihninizde olup bitiyor.

Yazar: Mark Z. Danielewski

Yayınevi: Monokl Yayınları

Çeviren: Gökhan Sarı

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 800

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İdefix

Neil Turok - İçimizdeki Evren

Neil Turok gerçeklik ve evren algımızın, anlama, keşfetme ve yaratma becerilerimizin, yani “içimizdeki evren”in yüzyıllar içinde ne gibi değişimlerden geçtiğinin hikâyesini anlatıyor.

Yazar: Neil Turok

Yayınevi: Kolketif Kitap

Çeviren: Onur Uygun

Türü: Bilim

Baskı yılı: 2018

Syf: 256

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Kitap Yurdu

Mirza Tazegül - Hayalini Arayan Kadın

Hayalini Arayan Kadın, bir arayısın ve mücadelenin romanıdır.

Yazar: Mirza Tazegül

Yayınevi: Libros Kitap

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 320

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Kitap Yurdu

Muhammed Berdibek - Siyah Güzeldir

Gazeteci yazar Muhammed Berdibek'ten yeni kitap...

Yazar: Muhammed Berdibek

Yayınevi: Profil Kitap

Türü: Hikâye

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 188

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Kitap Yurdu

Hikmet Anıl Öztekin - Sufi Sözlük

Sufi Sözlük kullandığımız kelimelerin insan hayatına etkisine inanan ve bu sebeple üzeri tozlanmaya başlamış kelimeleri tekrar hayatlarımıza geri döndürmeyi amaçlayan bir müspet kelimeler arşividir.

Yazar: Hikmet Anıl Öztekin

Yayınevi: hayykitap

Türü: Sözlük

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 272

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D&R

Ursula K. Le Guin - Sözcüklerdir Bütün Derdim: Hayat ve Kitaplar Üzerine Yazılar

Bilimkurgu ve fantastik edebiyatın en önemli yazarlarından biri olan ve 2018’in Ocak ayında hayata veda eden Ursula K. Le Guin’in ölmeden önce yayımladığı son kitaplarından Sözcüklerdir Bütün Derdim: Hayat ve Kitaplar Üzerine Yazılar...

Yazar: Ursala Le Guin

Yayınevi: hep kitap

Çeviren: Damla Göl

Türü: Yazılar

Baskı yılı: 2018

Syf: 416

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]