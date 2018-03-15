340 gün uzayda kalan astronotun DNA telomeri uzadı

NASA'da çalışan ikiz astronotlar Scott ve Mark Kelly için yaklaşık 1 buçuk sene önce görev dağılımı yapıldı. Mark Kelly NASA'da görevine devam ederken Scott uzaya gönderildi.

DNA SONUÇLARI OLDUKÇA İLGİNÇ

Yaklaşık 340 gün boyunca görevi için uzayda bulunan Scott Kelly, döndüğünde tamamen farklıydı. Kardeşi Mark ile DNA'ları karşılaştırıldı ve elde edilen sonuç oldukça ilginçti.

Uzaydaki görevi boyunca takip edilen Scott'ın metabolizması, sitokini ve protein düzeyi araştırıldı. Ayrıca uzayda yaşayan insan bedeninin nasıl etkilendiği de incelendi.

DNA'SI YÜZDE 7 UZADI

Uzaya giden ikiz kardeşlerden biri olan Scott'ın DNA'sına da bakıldı. Bu araştırmaya göre Scott'ın DNA'sı kardeşine göre yüzde 7 uzadı.

İkizler üzerindeki araştırmayı yürüten Weill Cornell Medical College'da görevli profesör Christopher Mason konuyla ilgili Business Insider'a bir açıklama yaptı. Mason, "Vücut, alışık olmadığı farklı bir durumla karşılaşınca kendisini korumak zorunda hissediyor ve bağışıklık sistemi devreye giriyor. Uzayda yaşamanın da vermiş olduğu stres, vücutta bazı moleküler değişikliğe neden oluyor." diye konuştu.

DNA TELOMERİ NEDİR

Telomer; DNA sarmalının ucunda bulunan ve kromozomları koruyan parça olarak biliniyor. Vücudumuzdaki tüm hücreler DNA sarmalları ucunda bulunur. Hücrelerimizin bizi sağlıklı ve genç tutabilmesi için telomerler kısalır. Bilidiği üzere DNA telomeri yaşladıkça bu nedenle kısalıyor.

Bir embriyonun ise telomer uzunluğu 15.000 BP (base pair-baz çift) olarak ölçülüyor. Bebek doğduğunda ise 10.000 BP olarak belirlenir. Daha sonra bu telomerler kısalıyor ve her yıl yaşam şekline bağlı olarak 50-200 BP/yıl kısalıyor.