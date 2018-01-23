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Diyarbakır’da 600 polisle asayiş uygulaması

600 kişilik ekip, dedektör köpeklerin de desteği ile kent genelinde uygulama gerçekleştirdi.

İHA | 23.01.2018 - 21:52..
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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli polislerden oluşan 600 kişilik ekip,  asayiş uygulaması yaptı.

ÜST ARAMASI VE GBT SORGUSU

Bağlar ilçesi Dörtyol semtinde araçları kontrol eden güvenlik güçleri, şüpheli gördükleri araçları durdurup içerisinde bulunanları üst aramasından geçirerek GBT sorgusu yaptı. Asayiş uygulamasında bulunan dedektör köpekler de, eğitimcilerinin talimatları ile araçları didik didik aradı.

Diyarbakır’da 600 polisle asayiş uygulaması

Merkez ilçede bulunan emniyet amirliklerinin de katıldığı uygulamada güvenlik güçleri, ara sokaklara girerek şüpheli gördükleri vatandaşları üst aramasından geçirip, kimlik kontrolüne tabi tuttu.

Diyarbakır’da 600 polisle asayiş uygulaması

Umuma açık yerlere de giren güvenlik güçleri, burada vatandaşları GBT sorgusundan geçirdi. Geç saatlere kadar süreceği belirtilen uygulamanın sonuçlarının daha sonra açıklanacağı bildirildi.

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