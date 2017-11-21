Nijerya'da camiye saldırı

Saldırı ülkenin kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletine bağlı Mubi kentinde oldu. 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda can kaybının artabileceği belirtiliyor.

CAMİNİN İÇİNDE SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Nijerya polis sözcüsü Othman Abubakar, genç çocuğun, camiye sabah namazı kılmaya giden insanların arasına karıştığını ve üzerindeki bombaları caminin içine girdikten sonra patlattığını söyledi. Açıklamaya göre en az 50kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıdan bölgede etkili olan terörist grup Boko Haram'ın sorumlu olduğu şüphelenilirken, yetkililer bu konuda kesin bir açıklama yapmadı.