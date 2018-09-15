Beşiktaş-Yeni Malatyaspor - CANLI SKOR

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21' Beşiktaş duran top organizsyonuyla Yeni Malatyaspor'a tehlikeli bir atak yaşattı. Quaresma'nın duran toptan pasında Ljajic sert vurdu ancak top az farkla auta gitti.
15' Topla daha fazla oynayan ve oyunu rakip sahaya yıkan Beşiktaş, pozisyon bulmakta zorlanıyor.
10' Beşiktaş topun kontrolünü eline almaya başladı.
5' Mücadelenin ilk dakikalarında Beşiktaş oyun kurmakta zorlanıyor.
1' Maç başladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Milli maç arasından önce Bursa'da son dakikalarda yediği golle 2 puan bırakan Beşiktaş, galibiyet serisi yapmak için sahasında ağırlayacağı Yeni Malatyaspor'u yenmek istiyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Adem Ljajic, Lens, Quaresma, Negredo
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Erkan, Donald, Murat, Adem, Aleksic, Guilherme, Boutaib