Erdoğan Aliyev’in kabrini ve şehitlikleri ziyaret etti

Yerde yatan yaralıya müdahale etmek yerine olan biteni izlediler

1 3.5 milyon liralık araç yolda kaldı Sarıyer'de yaklaşık 3.5 milyon liralık lüks otomobil yolda kaldı. Dünyanın en pahalı otomobilleri arasında bulunan araç için servis çağrıldı. Yolda kalan araç çekici yardımı ile tamire götürüldü.

2 Katilleri yakalanan eşinin kabrini ziyaret etti Katilleri Afrin'de yakalanan Zeytin Dalı Harekatı şehidi Oğuz Kağan Usta'nın acılı eşi Saide Usta, 3,5 yaşındaki kızı Miray Nil ile Ankara'ya gelerek eşinin kabrini ziyaret etti.

3 Antalya'da kadına şiddet uygulayan kişiye gözaltı Antalya'da alkollü olan Hüseyin T., tartıştığı sevgilisi T.A.yı onlarca kişinin gözleri önünde dövdü. Vatandaşların müdahalesiyle yakalanan T., polise teslim edildi.

4 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor - CANLI SKOR Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

5 Reyhanlı saldırısının planlayıcısının gözaltı süresi uzatıldı MİT Başkanlığı tarafından Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı olarak yakalanarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen Yusuf Nazik'in gözaltı süresi 4 gün uzatıldı

6 Ecem Çırpan: Uzun boylu olmanın dezavantajı yok Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan, “2-3 cm’den bir şey olmaz mesela ama benimle birlikte olacak insanın 1,85 ve üzeri olması lazım. 1,65’lik bir adama aşık olmam herhalde” dedi.