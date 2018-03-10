Dap Yapı Validebağ

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Özel Haber | 10.03.2018 - 22:49..
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Babasının son anda ipten aldığı genç hayatını kaybetti
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Babasının son anda ipten aldığı genç hayatını kaybetti
Sinop'ta kendini asan ve babası tarafından son anda ipten alınan 17 yaşındaki genç, yaşam savaşını kaybetti.
2
Elindeki bıçakla sokak ortasında dehşet saçtı
Zonguldak'ta elindeki bıçakla etrafındakilere saldıran Mustafa A. polisin takibi sonucu girdiği iş yerinde yakalandı.
3
Hatay'da askeri araç devrildi: 1 şehit 2 yaralı
Yayladağı ilçesinde askeri kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
4
Mersin'de kaza: 1 asker şehit
Piyade Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra Kavun, göreve giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybederek şehit oldu.
5
Zeybekci: Okulda boş ders geçmemeli
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, eğitimde fırsat eşitliliğine vurgu yaparak okulda boş ders geçmemesi gerektiğine dikkat çekti.
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