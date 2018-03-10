Dap Yapı Validebağ

Sinop'ta kendini asan ve babası tarafından son anda ipten alınan 17 yaşındaki genç, yaşam savaşını kaybetti.

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Fransız moda devi defile için 150 yıllık ağaçları kesti

Fransız modaevi Chanel'in Paris'te düzenlediği bir defile için kesilen canlı ağaçların dekor amaçlı kullanılması tepkilere neden oldu.