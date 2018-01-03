Tunceli'deki operasyonda ele geçirilenler

Türk Silahlı Kuvvetleri, taarruz parolasıyla terör örgütü PKK'ya düzenlediği operasyonlarla geçit vermiyor.
Tunceli Valiliği, merkez ve Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon düzenlendiğini bildirdi.
MALZEMELERİ TOPRAĞA GİZLEDİLER
Operasyonda tespit edilen bir sığınakta, toprak altına gizlenen 3 el yapımı patlayıcının yanısıra 10 küçük tüp ve 120 litre mazotun yanısıra gece görüş körüğü, naylon, çadır, uyku tulumu, şemsiye, hortum, dağcı ipi, yemek kazanı, panço, elek, battaniye, çay, sıvı yağ gibi çeşitli yaşam malzemesi ile tıbbi malzeme ele geçirildi.
Teröristlerin kış üslenmesine yönelik operasyon ARŞİV VİDEO